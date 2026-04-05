焦慮、沒自信…6大警訊別忽視！ 研究揭：中年憂鬱恐是失智前兆

不少人邁入中年後，同時背負家庭與工作的雙重壓力，卻又找不到方法宣洩。最新研究示警，中年時期若出現憂鬱症狀，可能是失智症的早期警訊。

「Elsevier醫學資訊站」在臉書引述刊登於《The Lancet Psychiatry》的研究指出，團隊分析英國長期追蹤計畫Whitehall II study資料，納入1985至1988年間、年齡介於35至55歲的受試者，並持續追蹤超過20年。最終共有5811人納入分析，其中約一成在晚年被診斷為失智症。

研究發現，中年階段若出現以下6種情緒或行為特徵，未來失智風險顯著提高，包括：自信心下降、逃避問題、對他人缺乏情感連結、長期處於焦慮緊張狀態、對事情結果感到不滿，以及注意力難以集中。

研究顯示，即使排除已知與失智症相關的因素，如APOE ε4基因、心血管與代謝疾病，以及生活習慣等影響，上述6項症狀仍與失智風險呈現獨立關聯。

研究團隊指出，這些中年憂鬱表現，可能並非單純心理壓力反應，而是大腦神經退化的早期訊號。換句話說，部分情緒與認知變化，可能在疾病發展初期就已出現。

整體而言，這項研究提供一組具體可觀察的指標，有助於提前辨識高風險族群。未來若能及早介入，不僅可改善憂鬱症狀，也可能降低失智症發生機率，對公共健康與個人預防策略具有重要意義。