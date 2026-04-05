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高雄19人疑吃某市場販售春捲上吐下瀉 醫通報食物中毒衛生局稽查中

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市一處公有市場傳出疑似有消費者吃完春捲後身體不適就醫，詳情需要衛生局人員進一步調查釐清。記者徐白櫻／攝影
高雄市一處公有市場傳出疑似有消費者吃完春捲後身體不適就醫，詳情需要衛生局人員進一步調查釐清。記者徐白櫻／攝影

清明連假期間許多春捲攤位大排長龍，高雄傳出疑似吃春捲導致集體食物中毒案。有網友宣稱昨日與家人吃完市場買來的春捲後身體不適，陸續出現發燒、畏寒及上吐下瀉等症狀。醫院證實共有19人就醫，已依規定通報；高市衛生局獲報後也前往現場稽查中。

昨天與今天陸續有人在網路發文指稱，他們吃完高雄市某市場的春捲後身體不舒服，甚至需要叫救護車送醫治療。抵達醫院才發現，不只發文者與家人受害，院內另有其他人也是在吃完同一市場的春捲後上吐下瀉，人數多達十幾人。

高雄長庚醫院證實，此起案件共收治19名病患，已依規定通報；病人多出現發燒、嘔吐及腹瀉等症狀，經適當醫療處置後，目前有3人留院觀察，其餘皆已返家休養，整體狀況穩定。

遭指控市場內共三家銷售春捲皮的店攤位，但僅其中一家有賣包裹食材的春捲，另兩家只賣春捲皮，衛生局人員表示，需要進一步調查確認。

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