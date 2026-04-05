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雨區擴大！10縣市大雨特報 防短延時強降雨

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影／玉山昨雨夾雪目前積雪2公分 唯美雪景曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
玉山氣象站昨天（4日)下午17時55分下雪，昨晚20時45分雨夾雪，到今天（5日）清晨停，目前積雪2公分。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站昨天（4日)下午17時55分下雪，昨晚20時45分雨夾雪，到今天（5日）清晨停，目前積雪2公分。圖／中央氣象署提供

中央氣象署今天指出，玉山氣象站昨天（4日)下午17時55分下雪，昨晚20時45分雨夾雪，到今天（5日）清晨停，目前積雪2公分。

氣象署指出，昨天(4日)鋒面影響，西半部、宜蘭、澎金馬都有明顯雨勢，新竹至彰化地區已有豪雨等級以上的降雨發生，苗栗造橋有最大時雨量118毫米、最大3小時雨量超過275毫米。

氣象署指出，昨晚至今天(5日)仍受鋒面影響，易有短延時強降雨，昨晚至今晨西半部有廣泛且持續的陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，對流發展旺盛時請留意雷擊、強陣風，低窪地區慎防積淹水。今天白天起各地降雨趨緩，但各地降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。

玉山氣象站昨天（4日)下午17時55分下雪，昨晚20時45分雨夾雪，到今天（5日）清晨停，目前積雪2公分。圖／中央氣象署提供
玉山氣象站昨天（4日)下午17時55分下雪，昨晚20時45分雨夾雪，到今天（5日）清晨停，目前積雪2公分。圖／中央氣象署提供

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