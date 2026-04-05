強對流降雨又要來了！天氣風險：周二前天氣不穩定各地有陣雨或雷雨

昨天受鋒面通過影響，北部及西半部都有大雨等級以上降雨發生，苗栗、新竹更是有大豪雨至超大豪雨等級降雨，造成不少災害。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，周二前天氣仍不穩定，各地有陣雨或偶雷雨，周三天氣逐漸好轉、陽光露臉，高溫逾30度。

薛皓天指出，鋒面系統今日凌晨減弱、遠離，降雨趨緩、雲量減少，局部地區白天會有陽光露臉，大致仍以多雲天氣為主，東部地區大致為陰或多雲天氣，預估午後受熱力作用各地仍有零星短暫陣雨機會。氣溫回升，北部、東部高溫約24到27度，苗栗以南高溫約28到31度，南部地區及台東局部恐33到35度。

薛皓天指出，明天另一波鋒面系統在華南建立，環境水氣持續偏多，深夜至清晨預估西半部及北部局部會有短暫陣雨，白天中部以北及東北部天氣轉陰陣雨或局部雷雨。

周二鋒面南下逐漸通過，薛皓天指出，白天起東北季風增強，中部以北、東北部及各地山區維持陰陣雨或雷雨天氣，北海岸及西半部地區要注意雷雨所帶來的較大雨勢及強陣風，有短時強降雨發生機會，其餘地區陰或多雲局部有短暫陣雨。氣溫方面，北部、東北部高溫約23至25度，苗栗以南及台東高溫約28到31度。

薛皓天表示，周三中高層槽線遠離，迎風面東北部及東部大致為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部以北為多雲天氣局部偶有陽光露臉，中部以南為晴時多雲天氣，午後受熱力作用影響，局部偶有短暫陣雨發生。氣溫方面，各地高溫回升，中北部、東北部高溫約26到28度，中部以南及花東約28到32度，南部內陸地區局部有35度高溫機會，夜間清晨受輻射冷卻影響，中部以南降溫明顯，有10到15度溫差機會，感受稍涼。

薛皓天說，周四起至周末維持晴時多雲天氣，午後受熱力作用影響，局部有短暫陣雨或雷雨機會。因西南風影響，各地氣溫偏熱，預估高溫皆可達30度左右，中部以南及台東局部有35度高溫機會，夜間清晨各地受輻射冷卻影響，有10到15度溫差，早出晚歸仍要多加保暖。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。