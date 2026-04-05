台港日最強創作者齊聚 2026台北畫博十大品牌揭曉

一年一度插畫界盛事來了！

每年都吸引插畫迷朝聖的年度盛會回來了！「2026台北國際插畫博覽會（Illustration Taipei）」以「夢想暴走 PA Dreams Overdrive」為主題，不僅集結來自台灣、日本、韓國及歐美等地的人氣創作者與新銳插畫家，展售原創作品、限量周邊，提供作者與消費者相互交流平台，也提供台灣創作者國外參展機會。隨著插畫IP經濟持續在台發燒，插畫創作者的影響力早已不只在畫布之上，更成為文化潮流的重要推手。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，從今年台北國際插畫博覽會展商名單中盤點十大創作品牌。如果不知道該從哪裡逛起，不妨就從這份榜單開始尋覓你喜愛的插畫家吧！

No.10 Neneko 貓日

翻攝IG／@neneko_ig

攤位：D-610

IG：@neneko_ig

臉書、IG分別擁有17萬、11.8萬粉絲追蹤的Neneko貓日，帳號不僅紀錄與愛貓互動日常，中英文創作的漫畫圖文，搭配主角貓山姆的可愛視角，貼近生活的有趣內容在網路上激起許多觀眾共鳴。

這次貓日在台北畫博帶來高含金量的必買周邊，包含招財金姆姆金屬徽章、暴走姆姆金屬鑰匙圈、第一款娃娃吊飾山姆大俠，還有針對I人、E人特別設計的雨傘，讓網友看完也心癢癢。不少外國網友跪求線上販售，「香港朋友都好想買到呀！」

No.9 圓臉人 Circular

翻攝IG／@circular5132

攤位：B-710

IG：@circular5132

喜歡用插畫紀錄貓咪日常和生活趣事的圓臉人，同樣也是插畫迷不可錯過的創作者之一！作者設計的主角包含貓咪、小狗與貴賓狗，因為家中飼養旺旺、旺福、仙貝三隻貓咪，所以經常能在插圖中看見牠們的身影。

圓臉人認為，「生活就是要可可愛愛，可愛不只是一種風格，是一種生活態度」，在台北畫博周邊商品以「Happy Together」為中心思想，象徵這些貓狗帶來的陪伴、快樂與療癒，並推出貓咪麵包袋、小狗擦手巾、小狗方包、喵喵魔鏡等新品。商品照曝光也讓粉絲們驚呼，「這新品我要發瘋」、「真的不要這麼可愛！我口袋會破洞」。

No.8 蛋哥超有事

翻攝IG／@egg_things

攤位：B-711

IG：@egg_things

在臉書粉專擁有逾70萬人追蹤的「蛋哥超有事」，10年前便以各種梗圖深獲觀眾喜愛。經營YouTube頻道至今，創作出蛋哥、白蛋、闇羅剎、貞子姊妹等角色，累積多部破百萬觀看次數的影片：例如蛋哥極短篇以日常生活事件取材，搭配插圖動畫引發迴響；從Netflix影集《魷魚遊戲》發想台灣版本，把生活中常常辦不到的事放進關卡，造成網友熱烈討論。

作者蛋哥表示自己很喜歡畫中二的東西，因此將動畫中出現的角色呈現在實體商品中，包含貼紙、吊飾、卡冊、資料夾、明信片、小燈箱、徽章盲包、手繪簽繪版等，讓粉絲購買收藏。有網友留言，「這次又多了好多新品項，肯定會忍不住買買買」。

No.7 企鵝波波 imaginstation

翻攝IG／@imaginstation

攤位：C-207

IG：@imaginstation

以成為治癒系畫師為目標的香港插畫家「企鵝波波」，以貪吃、圓滾滾的呆萌企鵝作為主角，帶著粉圓、奇異波、鯊鯊和貓咪魔鬼魚展開溫暖又搞笑的日常冒險。

今年台北畫博攤位以《波波的秘密森林茶會》為主題，除了推出奇異波專屬、「小小水果屋」造型的娃包之外，還獻上新版本奇異波，身上附金色或綠色的奇異果小背包，雙手藏有磁鐵可以牽手，也可以拿刀、奶嘴、章魚、薯片和迷你奇異波等磁吸配件，扣環設計掛在包包上也不容易脫落。網友也紛紛表示，「超可愛！！好期待！！我要帶奇異波回家」。

No.6 Gyung Studio

攤位：D-408

IG：@gyung_studio

IG上超過百萬人追蹤的韓國插畫家Kyu Young（이규영），因為喜歡畫畫，大學時就讀美術系，出社會後決定將自己與女友的日常生活轉化為插畫，透過柔和色彩與簡約線條來捕捉容易被忽視、難以言喻的瞬間，並在社群平台上分享給網友，讓不少國內外粉絲被激起「浪漫細胞」。

Kyu Young首次來到台灣參展，設計以插畫為核心主軸的貼紙、明信片等文創商品，將原作中的情感敘事延伸至現實生活。他也特別在IG上用畫筆分享九份美景，讓台灣網友讚嘆，「剛剛想說好眼熟，原來是九份老街，畫得真好」。

No.5 sickyaki

攤位：D-402

IG：@sick_yaki

由韓國插畫家wookiema（우키마）創作的品牌sickyaki（병아리 병약이），打造出一隻看起來沒什麼力氣，卻擅長誠實且溫暖地捕捉日常情緒的小雞，藉此傳達人不必追求完美，而是用自己獨特的方式去擁抱並熱愛生活的精神，在IG上獲得近120萬名粉絲追蹤。

2023年sickyaki曾與CASETiFY攜手推出聯名手機殼，在網路上受到熱烈討論。今年台北畫博攤位也預計販售多項商品，包含藝術海報、品牌趣味結合食物、動物主題的貼紙與鑰匙圈，還有「野獸系列」絨毛玩具，等著粉絲來收藏。

No.4 胡子碰碰（おひげのポン）

翻攝IG／@ohigenopon

攤位：C-404

IG：@ohigenopon_tw

你一定看過留著一撮可愛鬍鬚、長著一對招牌耳朵的狗狗「胡子碰碰」！日本插畫家金澤信（かなざわまこと）將其設定為熱心助人的小狗，與一群個性鮮明、熱愛生活的朋友們，住在充滿歡笑的鬍子森林中，可愛模樣融化許多網友的心，時至今日已成為國際人氣IP角色。

這份溫暖與療癒也出現在胡子碰碰的周邊商品中。這次展覽預計販售以幽默單格漫畫呈現主角奇趣日常的明信片、色彩繽紛且可愛滿點的文具小物，還有能隨時陪在粉絲身邊的軟膠公仔、絨毛娃娃等，金澤信也將親臨現場與粉絲見面，讓不少人都非常期待。

No.3 鹿人 TWODEERMAN

翻攝IG／@twodeerman

攤位：A-812

IG：@twodeerman

每次插畫博覽會，鹿人攤位的人潮總是絡繹不絕！作者鹿人與小慢以生活觀察加上自身感受，結合愛暴怒的寵物泥鰍、愛吐槽的咪咪及金發星球來的有錢外星人王伯伯（王金發）等角色，透過繪製圖文和動畫的方式與觀眾分享。尤其是王伯伯面對奧客的處理態度，經常讓許多網友會心一笑，直呼「每次看都超解氣」。

今年鹿人以埃及沙漠、金字塔等元素呈現，除了推出全新設計的純棉落肩T恤、緹花刺繡棉襪，這次還有鹿人探險團行李袋、法老王金發手拿鏡、手機掛繩套組、毛毛刺繡護照包、法老王金屬造型磁鐵等琳瑯滿目的周邊商品，現場也將舉辦簽繪活動，讓網友引頸期待，「希望這次也可以順利搶到簽繪」。

No.2 貓貓蟲咖波

翻攝IG／@bugcat_capoo

攤位：A-708

IG：@bugcat_capoo

風靡台灣的人氣IP「貓貓蟲咖波」，由作者拉亞以簡單童趣的畫風繪製，期望在沒有文字的狀況下，也能透過漫畫打破語言的隔閡，讓貓貓蟲咖波的影響力遍及世界各地，在IG上擁有高達213萬名粉絲追蹤。

在台北畫博攤位中，貓貓蟲咖波推出多款全新商品，例如棕熊咖波抱愛心絨毛娃娃、站著咖波10公分絨毛娃娃、狗狗BB9公分絨毛娃娃等，還可以在現場尋找限定印章和小彩蛋。許多粉絲也迫不及待表示，「好可愛啊」、「我先檢查一下我的口袋有沒有破洞」。

No.1 黃阿瑪的後宮生活

翻攝IG／@fumeancat

攤位：C-101

IG：@fumeancat

身為貓奴絕對不能錯過「黃阿瑪的後宮生活」！故事主角圍繞在黃阿瑪與其他個性相異的七隻貓咪成員發生的趣事，透過作者志明與狸貓的視角，利用照片、影片與圖文插畫記錄，將現實中養貓的日常瑣事轉化為生動的宮廷戲碼。其中圓潤可愛的插畫風格，完美詮釋貓咪的傲嬌調皮與主人的無奈，成為今年台北畫博創作者品牌的網路聲量冠軍。

這次黃阿瑪的後宮生活以全新主題「萬瑪奔騰」開展，除了有貼紙、明信片、吊飾、水壺、T恤等全新商品，還有一番賞抽獎、滿額打彈珠及限時簽繪活動，最特別的是消費就能進行投票，從50隻阿瑪中票選出粉絲們心目中最喜歡的模樣，想要體驗的人千萬別錯過啦！

【2026台北國際插畫博覽會】資訊

✎ 展覽日期：

2026/4/2（四）15:00～19:00

2026/4/3（五）10:00～18:00

2026/4/4（六）10:00～18:00

2026/4/5（日）10:00～18:00

✎活動地點：

台北市花博公園爭艷館（台北市中山區玉門街1號）

✎活動官網：

https://illustrationtaipei.com/taipei/visit-ticket

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年1月1日至2026年3月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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