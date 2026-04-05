動物用藥新制憂急診恐卡關...她提2點建議北市先主動補缺口

「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」7月上路，多款急救用藥及醫用氧氣，未登錄於用藥清單應由動物醫院開立購藥證明由飼主赴藥局購買，讓外界憂恐延誤治療。心臟血管外科醫師、台灣基進港湖議員擬參選人吳欣岱說，如7月新制上路，北市作為動物醫療資源最集中城市，現就應主動補缺口。

本身是心臟血管外科醫師的吳欣岱提出兩點主張，第一，台北市應該立刻建立「過渡期動物急救用藥與氧氣供應專案協調平台」，由動保處、衛生局和醫療體系一起合作，確保新制上路後不會出現急診無藥可用的空窗。

第二，社區藥局和動物醫院之間的處方箋對接，現在流程還不清楚，市府應該主動進來輔導整合，讓飼主不用為了一張處方跑斷腿。

「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」今年7月1日上路，未登錄於用藥清單的藥品品項應由動物醫院開立購藥證明由飼主赴藥局購買。吳欣岱說，醫療制度不是「方向正確」就夠了，還要能在臨床上真的跑得起來。忽略現場的制度，再好的出發點都可能變成傷害。

她也透露，台灣動物醫療長期有個公開的祕密：動物用藥不夠用，所以獸醫大量借用人用藥，而這些藥的取得方式，很多都不在一個完整可追溯的體系裡。這是整個系統在歷史上就這樣走過來的，很難說是誰的過錯。平常沒出事，大家就睜一隻眼閉一隻眼；真的要正式納管，問題當然就浮出來了。

「問題在『制度快上路了，但配套還沒跟上』。」吳欣岱說，「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」2024年公告，2026年7月即將上路。這個辦法想做的，是讓原本模糊的用藥方式，變成有法源、有紀錄、也有人負責的制度，從配套似乎還沒跟上。

吳欣岱說，因動物用藥市場規模小，藥廠要去申請動物用藥證的動力本來就不強。就算已經列了六百多項人用藥在表單裡，真正完成轉換的品項非常有限，口服藥、急救注射藥，甚至連臨床上根本缺不得的氧氣供應，都還沒有完整配套。這樣下去，很可能會出現「制度上路了，但現場沒有藥可以用」的狀況。

吳說，獸醫界的訴求從來不是「不要被管」，他們說得很清楚，不反對用藥管理，不反對流向追蹤，也希望能在合法制度下繼續使用人用藥。真正需要有人正視的，是藥品轉換進度的落差、急救藥物和醫用氣體的供應缺口，還有怎麼讓飼主不用在醫院和藥局之間一直跑來跑去。

吳欣岱呼籲，如果7月中央新制一定要上路，台北市作為全國動物醫療資源最集中的城市，現在就應該主動去補那個缺口。