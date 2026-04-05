今國道北向尖峰14路段恐塞 下午13-18時國5北向高乘載管制

高麗菜清甜爽脆，是許多家庭餐桌上的常客。不過，多數人在備料時，往往會順手將口感偏硬的菜心與最外層的綠葉切除丟棄。對此，日本營養師小田真規子提醒，這兩個部位其實蘊含極高的營養價值，只要掌握簡單的處理訣竅，就能將原本可能丟進廚餘桶的邊角料，化為省錢又好吃的佳餚。

2026-04-05 15:25