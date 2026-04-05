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今國道北向尖峰14路段恐塞 下午13-18時國5北向高乘載管制
今天為清明節連續假期第3日，高速公路局預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均(93百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。高公局預估14路段恐塞，建議北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5於9時前出發。
高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。
今天國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
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