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震撼春雨鋒面 粉專：4天雨最大明另一波再接近

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央氣象署昨針對15縣市發布豪大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部短延時大豪雨發生。圖／聯合報系資料照片
中央氣象署昨針對15縣市發布豪大雨特報，鋒面影響，易有短延時強降雨，苗栗縣已有局部短延時大豪雨發生。圖／聯合報系資料照片

鋒面影響，竹苗地區昨天雨勢驚人，出現多處積淹水災情，苗栗南庄等地多處土石流，後龍高鐵特定區大面積積水，客家圓樓停車場水淹到看不到輪胎。豪雨也打亂台鐵清明疏運，山海線受影響，苗栗至竹南間東正線、大山至竹南軌道路基流失，一度路線中斷，直到昨下午三時才恢復。

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，昨日給我們上了一課震撼教育的春雨鋒面，不但鋒面結構受地形破壞外；能量釋放殆盡，鋒面主體並向南移出台灣本島，降雨明顯轉緩。休息不到1天，明（6日）日，另一波新的鋒面再度接近，大氣不穩定度轉趨增高、降雨機會增大。

「林老師氣象站」表示，根據中央氣象署系集模式對溫度、雨量指標的最新預測趨勢顯示，未來2周，台灣附近850hPa的溫度普遍均較氣候平均值來的略高。尤其是4月上旬的4月8日至4月12日氣溫升幅最大，天氣轉熱、回暖如夏，連北部也會有感。

另一方面，由於自4月4日起，環境水氣增多，降雨訊號增強；尤其是4月4日至4月7日期間，春雨訊號將會最為集中且顯著，並有伴隨著強風或雷電等劇烈天氣發生機會。這幾波春雨接力，對於西部水情，具有一定程度的緩減效益。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 苗栗 台鐵

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