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今降雨減緩 吳德榮：周二鋒面再南下伴雷陣雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今白天起降雨繼續減緩，部分地區偶有局部短暫陣雨的機率，但周二鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨。聯合報系資料照片
今白天起降雨繼續減緩，部分地區偶有局部短暫陣雨的機率，但周二鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨。聯合報系資料照片

降雨減緩了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日白天起鋒面漸減弱，降雨繼續減緩，部分地區偶有局部短暫陣雨的機率，天氣好轉中；各地氣溫略升，白天偏熱。

今各地區氣溫如下：北部17至28度、中部19至31度、南部18至32度及東部18至29度。

吳德榮指出，明(6)日鋒面北退至北部海面，各地大都多雲時晴，白天偏熱、中南部熱如夏；北部偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區亦有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮說，最新模式模擬調整為：周二(7日)鋒面再南移，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，仍有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，南部山區亦有局部短降雨的機率，北台轉涼。

周三(8日)鋒面減弱，各地漸好轉，為雨後轉多雲時晴的天氣，各地氣溫升，白天偏熱。周四至下周二(9至14日)南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致且持續調整，應密切觀察。

此外，吳德榮指出，各國模式持續模擬，期末在關島東南方有「熱帶擾動」發展，但氣候資料有「4月颱、不侵臺」的鐵律，模式模擬此「熱帶擾動」也不會是例外。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 鋒面

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