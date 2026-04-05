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花蓮深夜清晨連2震最大規模5.7 未來3天恐有餘震
根據中央氣象署最新資訊，5日凌晨花蓮縣外海連續發生兩次地震，最大為芮氏規模5.7，氣象署表示，這是今年迄今最大地震，未來3天不排除有規模5至5.5餘震。
5日1時14分發生芮氏規模5.7地震，地震深度17.5公里，震央位於花蓮縣政府北北東方5.4公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣、南投縣、宜蘭縣4級。
中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，且為今年迄今最大地震，未來3天不排除有規模5至5.5餘震。
5日5時23分發生芮氏規模4.8地震，地震深度23.7公里，震央位於花蓮縣政府北北東方8.1公里(位於花蓮縣近海)，最大震度花蓮縣、宜蘭縣3級。
截至清晨6時尚無災情傳出。
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