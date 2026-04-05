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震不停！花蓮5:23再發生規模4.8地震 11縣市有感
花蓮近海今凌晨1時14分才發生規模5.7地震，凌晨5時23分再發生規模4.8地震，地震深度23.7公里，最大震度3級。中央氣象署表示，今凌晨1時14分發生規模5.7地震「今年迄今最大」，未來3天會有規模5或5.5餘震。
各地最大震度為花蓮、宜蘭3級，南投、台中2級，桃園、苗栗、新竹縣市、彰化、台北、雲林1級。
地震測報中心科長林柏佑說明，今天凌晨1時14分發生規模5.7地震，為今年迄今最大地震，而今年總共有3起規模5.5以上的地震，包含今年2月24日宜蘭近海發生規模5.6地震；今年3月12日發生規模5.7。
林柏佑表示，凌晨1時14分地震為獨立事件，但由於規模達5.7，預估未來3天可能會發生規模5或5.5的餘震。
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