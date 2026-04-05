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花蓮規模5.7地震「今年最大」 氣象署：未來3天恐有規模5.5餘震
中央氣象署發布第115031號地震報告，花蓮近海今凌晨1時14分發生規模5.7地震，地震深度17.5公里，最大震度4級。中央氣象署表示，本起地震為獨立事件，且為今年迄今最大地震，未來3天不排除有規模5至5.5餘震。
各地最大震度為花蓮、南投、宜蘭4級，台中、苗栗、彰化、雲林3級，桃園、台東、新竹縣市、新北、台北、嘉義縣市2級，基隆、台南、高雄1級。
地震測報中心科長林柏佑說明，本起地震為今年迄今最大地震，而今年總共有3起規模5.5以上的地震，包含今年2月24日宜蘭近海發生規模5.6地震；今年3月12日發生規模5.7。
林柏佑指出，本起地震成因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊擠壓所致；這起地震主要成因仍是板塊隱沒所致。由於花蓮近海附近就是板塊隱沒帶位置，該地區地震發生頻繁，且地震深度從淺到深都有。
林柏佑表示，本起地震為獨立事件，但由於規模達5.7，地震發生第9.5秒有針對花蓮發生國家級警報，第19秒再針對宜蘭縣發布國家級警報。
林柏佑提醒，預估未來3天有可能發生規模5或5.5的餘震，儘管有助於花蓮地區地震能量釋放，但仍要提醒民眾多注意防範。
這兩年清明連假都曾發生過地震，2024年4月3日（清明連假前夕），發生了0403花蓮大地震，地震規模7.2地震，地震震央位於花蓮外海，導致東部交通（如台鐵、蘇花公路）嚴重受阻，對連假交通影響極大；2025年4月3日（清明連假首日），台南官田上午發生規模4.9地震，造成台鐵、高鐵部分列車受影響。
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