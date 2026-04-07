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低頭族必看！網友熱議六大「乾眼症照護要點」舒緩不適有感

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
低頭族必看！網友熱議六大「乾眼症照護要點」舒緩不適有感
低頭族必看！網友熱議六大「乾眼症照護要點」舒緩不適有感


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「乾眼症照護要點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的六大乾眼症照護要點有哪些。

長時間盯著電腦、手機螢幕，讓不少人開始出現眼睛乾澀、刺痛甚至視線模糊等困擾，「乾眼症」也逐漸成為現代人的常見文明病。究竟該如何有效改善不適、降低惡化風險？本篇整理出網友熱議的六大乾眼症照護要點，帶你掌握從日常習慣出發的長期保養方式。

「補充護眼營養素」從內而外調整 「按摩、熱敷」居家改善循環

▲ 網友熱議TOP6乾眼症照護要點 網路聲量排行
▲ 網友熱議TOP6乾眼症照護要點 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「乾眼症照護要點」的相關話題討論，可以發現「補充護眼營養素」是許多人心目中相當重要的護眼關鍵。

網上也常見有網友疑惑「改善眼睛疲勞葉黃素和魚油哪個好？」，對此，不少人表示「魚油比較好耶，而且葉黃素好像也要搭配魚油才有效」、「我去雷射眼睛的時候，檢查後發現有輕微乾眼症，醫生是建議我吃魚油喔」，更有網友解釋「葉黃素主要是保護黃斑部，要減少疲勞是其他OMEGA-3 、蝦紅素、青花素、維他命A….等造成的」，認為攝取相關營養素是基礎的眼部照護首選。

除了從飲食著手，「按摩、熱敷」同樣是許多人建議的舒緩方式。有位網友分享自己在健康講座中的收穫，提到眼睛周圍有七個穴位，分別是「睛明穴、攢竹穴、魚腰穴、絲竹空、瞳子髎、四白穴與合谷穴」，並點出只要每天按對這七個點，就能有效促進眼睛周圍的氣血循環。

另外，熱敷可幫助改善「瞼板腺功能」，促進油脂分泌、進而穩定淚膜，是乾眼症常見的居家保養方式之一，便有網友表示「自從我得到乾眼症後天天熱敷2-3次，減少用手機頻率，定期做脈衝光疏通瞼板腺，狀態真的好了很多」，認為持之以恆的日常保養確實能帶來改善。

此外，「眼睛休息」、「睡眠充足」、「有意識多眨眼」與「積極治療眼球表面疾病」也被頻頻點名。像是有上班族分享自己運用「番茄鐘工作法」，即「每工作25分鐘，就起身走走休息五分鐘，讓眼睛看遠處放鬆，或閉目養神」，能有效降低眼睛負擔；而充足的睡眠則有助於眼部組織修復與淚液正常分泌。

另一方面，現代人容易因專注盯螢幕而減少眨眼次數，導致淚液蒸發加快，因此刻意提醒自己多眨眼也成為一種簡單卻有效的改善方式。最後，若本身已有結膜炎或角膜炎等問題，更應及早就醫治療，避免症狀加劇。

照顧雙眼需要從生活小事做起，從補充營養、調整用眼習慣，到必要時尋求專業醫療協助，多管齊下才能真正改善不適。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「乾眼症照護要點」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/18~2026/03/18，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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