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不是只有熱潮紅！網友熱議十大「更年期症狀」身體變化一次看

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
不是只有熱潮紅！ 網友熱議十大「更年期症狀」身體變化一次看
不是只有熱潮紅！ 網友熱議十大「更年期症狀」身體變化一次看


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「更年期症狀」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的十大更年期症狀有哪些。

提到更年期，不少人第一時間想到的往往是「熱潮紅」，但實際上，這段生理轉變期所帶來的影響遠比想像中更廣泛。因此，本篇整理出網友熱議的十大更年期症狀，一起來看看這些變化如何影響日常生活。

「失眠」困擾引起共鳴 「體重增加」控制飲食仍難瘦身

▲ 網友熱議TOP10更年期症狀 網路聲量排行
▲ 網友熱議TOP10更年期症狀 網路聲量排行

觀察近一年網友針對「更年期症狀」的相關話題討論，可以發現「失眠」是民眾最有感的困擾。有網友發文寫道「女人更年期症狀真的有點吃不消，睡也睡不著、全身不舒服」，引起許多人共鳴，紛紛留言表示「我也是，甚至吃安眠藥也睡不著」、「會覺得累累的睡不沉，睡沉會睡很短」、「睡眠時間短，容易累，心情也容易憂鬱」。

對此，營養師指出「黃體素水平下降是影響睡眠障礙的重要生理原因之一，超過61%的更年期女性有嚴重睡眠障礙」，並提供三點建議。

首先，由於更年期女性體溫偏高，可以「將臥室溫度盡量控制在 18-20度C」，透過降低環境溫度幫助大腦進入深層睡眠；第二點，「睡前要吃200-300毫克的『甘胺酸鎂』，幫助神經放鬆」；最後，睡前飲用一小杯酸櫻桃汁，利用「天然的褪黑激素前驅物，幫助你重設生理時鐘」。可見透過適度地調整生活習慣與定期補充營養，便有機會逐步改善更年期帶來的失眠問題。

聲量排名第二的「體重增加」問題，同樣引發大量民眾共鳴。例如有網友分享自己「體重暴增10公斤，一天吃兩餐而已也瘦不下來，多吃一點就發胖」，直呼「現在終於體會什麼叫做『喝水也會胖』」。體重持續增加的經驗讓不少人感到挫折，也開始意識到荷爾蒙變化對代謝的影響。

此外，也有不少民眾提到自己更年期會出現「焦慮」、「憂鬱」、「煩躁」等情緒，並伴隨「容易疲倦」的問題。對此即有網友坦言自己不但「心情容易不好，想生氣」，還「容易疲勞想睡覺」，持續感到身心俱疲的狀態，讓生活節奏大受影響。

除了上述困擾，「熱潮紅」、「骨質疏鬆」、「泌尿問題」與「盜汗」等生理變化，也是被頻繁提及的症狀。其中，熱潮紅與盜汗症狀經常同時發生，讓人在短時間內感到上半身發熱、臉部潮紅，甚至可能在半夜因大量出汗而驚醒。另外，隨著雌激素減少，骨質流失速度加快，長期下來可能會增加骨折風險；同時，泌尿系統黏膜也會因缺乏雌激素而變得脆弱，進而引發頻尿或反覆感染等問題。

更年期雖然帶來不少生理與心理上的挑戰，但也提供了重新調整生活步調的契機。面對身體的自然轉變，學會傾聽與理解，並與家人、伴侶保持良好溝通，才能更從容且穩定地度過這段人生的重要階段。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「更年期症狀」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/18~2026/03/18，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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