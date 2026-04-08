穩，不只是表現——毛加恩與他的「穩定日常」，從球場到刮鬍的細節哲學

在新莊體育館的球場上，毛加恩站在場邊，看著球員一遍又一遍地練習投籃。

空曠的球場、規律的球鞋聲，以及不斷重複的戰術動作，構成一支球隊日復一日的日常。對他來說，球場上的每一次進攻與防守，其實都來自於無數細節的累積。但他也坦言，過去在球員時期，曾經歷過表現起伏。

「很多人會以為是不夠努力，但其實更常見的，是細節沒有被控制。」他進一步分析，不穩定往往來自幾個關鍵因素：決策誤差、情緒波動、專注力鬆動，甚至是場上溝通節奏不一致。這些問題在當下不一定明顯，卻會在關鍵時刻被放大，形成表現落差。也因此，他開始將「穩定」視為一種需要被建立的能力，而不是單純的狀態。

在新莊體育館的場邊，毛加恩觀察的不只是比賽，而是每一個細節如何影響整體節奏。對他而言，穩定從來不是結果，而是過程的累積。 圖／吳彥鋒提供

從爆發型球員到冷靜的決策者

「我是新北國王籃球隊總經理毛加恩，每天思考的是整個團隊，確保每一步都是為了贏。」從職業球員到球隊總經理，毛加恩的角色早已轉換。曾經在場上依靠速度與爆發力，如今則需要更冷靜地思考每一個決策。

球員培養、戰術安排、合約談判到季後賽布局，每一個選擇，都影響整個團隊。「以前很多時候是瞬間反應，但現在我更重視的是穩定。因為只有降低誤差，讓流程被重複，整個團隊才能走得更遠。」

反覆練習的每一個動作，都是為了降低誤差、建立穩定。當細節被做到位，表現才有被複製的可能。 圖／吳彥鋒提供

每天開始前，一段屬於自己的時間

在場邊的訪談空間中，毛加恩談的不只是球場，而是一種從生活到決策皆適用的「穩定邏輯」。 圖／吳彥鋒提供

在忙碌的工作與決策之前，毛加恩每天早上都有一段固定的時間。那是一段只屬於自己的時間。「我每天都一定會自己整理好再出門。刷牙、刮鬍子、洗臉、整理頭髮，這些都是生活的一部分。」

對他而言，這些看似平凡的日常，其實是一種讓狀態回到穩定的過程。「早晨的儀式感，會決定一整天的自信。當你把自己整理好，其實就是在降低狀態的不確定性。」透過固定流程，他讓自己在進入工作前，先回到一致的節奏。

在壓力之下，真正重要的不是快，而是穩

在訪談過程中，毛加恩拿起桌上的刮鬍刀，談起自己的早晨習慣。「很多人刮鬍會追求快，但我後來發現，如果過程不穩定，反而更容易出現問題。」他指出，刮鬍時最常見的不適，多半來自刀面與肌膚之間的摩擦與拉扯。

舒適牌 HYDRO PRO 磁浮刮鬍刀，透過磁浮減壓系統與40°刀頭、15°刀柄設計，讓刀面順著臉型自然貼合，減少角度誤差帶來的不適。在潤滑設計上，產品搭載磁浮活泉條與上下雙重潤滑機制，根據測試數據顯示，可達：

• 91%潤滑提升

• 減少40%肌膚拉扯感

「你會很明顯感覺到，那種滑過去是順的，不會卡。」

一天開始之前的整理時刻，是毛加恩讓自己回到穩定節奏的重要儀式，也是一種從外在延伸到內在的狀態調整。 圖／吳彥鋒提供

細節，才是穩定的關鍵

除了結構設計，HYDRO PRO 也結合積雪草 × 金盞花雙精華，在刮鬍同時提供肌膚舒緩與保濕效果，降低刮鬍後的敏感與不適。在長時間工作與外在壓力下，維持膚況穩定也成為日常管理的一部分。

痘肌與敏感肌族群，也能安心使用。毛加恩也提到，最讓他有感的，是整個使用過程的穩定性。「以前有些刮鬍刀需要一直調整角度，但這支只要順著臉型滑過去，就能一次刮乾淨。」對他而言，這樣的差異，不只是方便，而是降低過程中的變數。

舒適 HYDRO PRO 磁浮刮鬍刀以磁浮減壓結構貼合臉部輪廓，透過穩定的刀面滑動，降低刮鬍過程中的不必要干擾。 圖／吳彥鋒提供

3合1磁吸底座設計，讓收納、瀝水與整潔成為同一件事，也讓日常流程在細節中維持一致的穩定節奏。 圖／吳彥鋒提供

讓日常變得更俐落

毛加恩也特別提到收納設計帶來的改變。「我其實常常用完刮鬍刀就不知道放在哪裡。」HYDRO PRO 的3合1磁吸底座設計，讓刮鬍刀可以直立收納，同時保持乾燥，讓浴室檯面更加整齊。從使用到收納，整個流程被清楚串聯，也讓日常更有秩序。「當流程是順的，你的狀態也會比較穩。」

3合1磁吸底座設計，讓收納、瀝水與整潔成為同一件事，也讓日常流程在細節中維持一致的穩定節奏。 圖／吳彥鋒提供

每一天的穩定，都是掌控全局的開始

在職場與生活中奔波的男人，往往需要在不同角色之間切換。領導者、決策者、父親、伴侶——每一種角色，都需要不同的責任與能量。對毛加恩而言，穩定並不是一種天生的能力，而是一種可以被建立的方法：找出不穩定的原因、降低過程中的誤差、建立可被重複的流程。這些看似微小的累積，最終形成日常的穩定。

對毛加恩而言，穩定不是一種口號，而是從每一次細節開始，被反覆實踐的日常。 圖／吳彥鋒提供

穩，才走得遠

回到球場邊，看著球員一遍遍練習，毛加恩沒有催促。因為他知道，真正關鍵的，不是這一球進不進。而是在壓力之下，下一球，能不能維持同樣的準確與節奏。而這樣的穩定，從來不是偶然。而是來自，每一天、每一個細節的累積。