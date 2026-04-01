身背50、60個案淪常態...全台社工爆出走潮 北市缺額近四分之一

4月2日是國際社工日，但全台社工缺額偏高，以北市為例過完年後缺額逼近四分之一，社工無奈說，1個社工身上背負50、60個類型不同弱勢個案已是常態，薪資低加上工作壓力大成離職主因。北市社會局也點出，社安網2.0雖增加前端預防卻壓縮到後端處理人力，呼籲中央應擴增資源並提高留任誘因，才能有效解除困境。

根據統計，北市府去年社工整體晉用率約為進用率為86.01%，符合衛福部85%的晉用規定，但仍有14%的人力缺額，然而收到新年離職潮影響，截至2月底整體進用率下降至76.1%，其中社會局社工人數較去年減少15.31%，衛政則減少約5%，顯示社工人數仍面臨大量缺額。

「服務量能早已超過負荷」北市社工公會副理事長沈曜逸直言，雖然社工可能有分專業，但在人力不足的情況下，一個社工可能需要服務50、60個案已是常態，甚至應部分類型社工短缺，也使社工在疲於奔命情況下，還要服務不同類型個案，行政資料也更加複雜，服務完個案還要回辦公室填資料，下班已是深夜，薪資待遇低、壓力又大，很多人撐不下去離開變成惡性循環。

有服務獨老社工坦言，高齡化社會需服務個案增加，忙的話一天要拜訪數10組，早上7、8時出門加上通勤、長輩用餐時間等，回辦公室已是下午4、5時，還要紀錄個案狀況、處理行政資料、研究解方等，旺季加班到晚上9、10時已是常態，假日還要上班整理資料，別說自己的生活興趣無法兼顧，個案也無法深入研究，「跟當初想當社工意義完全不同」。

市府人士點出，中央提出社安網2.0計畫因受限補助總員額數，現行雖針對前端預防性人力員額如協助脫貧等增加，但在預算有限情況下，就會擠壓到其他員額（如脆弱家庭、家暴防治）的擴充空間，讓後端處理複雜個案社安網人力原地踏步。

社會局也坦言，目前社工人力普遍面臨招募困難及高流失率，應思考擴增資源提高留任誘因，呼籲中央增加相關加給或提高薪資結構，否則雖然增加脫貧人力，但卻未能相對提高社工員留任及應徵誘因，仍然會陷於招募困難及高流失率的困境。