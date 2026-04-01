恙蟲病死亡率高 清明掃墓慎防恙蟲叮咬

清明節連續假期將至，許多民眾已陸續安排掃墓祭祖或郊外踏青活動，不過在草叢及灌木等戶外環境中難免被「恙蟲」叮咬，可能出現發燒甚至生命危險。環境部提醒，在野外草地活動時務必做好防護措施，尤其離開草叢或墓園後，應盡快沐浴並更換衣物，以降低附著叮咬風險。

恙蟲又稱恙蟎，是自然存在於草叢及灌木等戶外環境中的寄生性節肢動物，每年自4月起數量逐漸增加，並非因環境髒亂而產生，其幼蟲可能帶有立克次體病原，人類遭叮咬後可能感染恙蟲病感染後常出現發燒、頭痛等類似感冒症狀，易被忽略而延誤就醫，若未及時治療，重症病例死亡率極高，好發於5月至10月。

衛福部疾管署指出，恙蟲病為第4類法定傳染病，臨床症狀包含持續性高燒、頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大、恙蟎叮咬處出現無痛性的焦痂，一周後皮膚出現紅色斑狀丘疹，有時會併發肺炎或肝功能異常，在沒有經過適當治療的病患中，死亡率可高達60%。

環境部化學物質管理署表示，為預防恙蟲叮咬，建議穿著淺色長袖衣褲，並將褲管紮入襪內；必要時於皮膚裸露處使用政府核可的防蟲忌避劑，如含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分產品；另也可選用如含百滅寧、治滅寧、依普寧等成分的環境衛生用藥，以降低環境中恙蟲密度、減少叮咬風險，並應由專業人員依規定施用。

化學署表示，雜草叢生處如墓園周邊、道路旁草地為恙蟲密度較高區域，應適時清除雜草，並避免靠近五節芒草區。而恙蟲常寄生於囓齒類動物身上，落實防鼠三不，不給來、不給吃、不給住，可有效降低恙蟲孳生來源。當離開草叢或墓園後，應盡快沐浴並更換衣物，以降低附著叮咬風險。

化學署指出，恙蟲與其他病媒害蟲一樣具有特定生態習性，只要提高警覺並採取正確防護措施，即可有效降低感染風險，若掃墓或戶外活動後出現疑似症狀，應盡速就醫並主動告知相關活動史，以利早期診斷與治療。