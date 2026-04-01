清明連假前後3波鋒面影響 周六雨最大雷陣雨下到發紅

中央氣象署預報員葉致均上午指出，今起未來一周有3波鋒面影響，周五起四天清明連假，鋒面系統結構比較完整，有較大雨勢及局部大雨發生機會。周六及下周日第二道鋒面通過，尤其是周六各地陣雨雷雨，降雨明顯，中部以北要防局部大雨。

葉致均指出，目前台灣上空從北部海面往西南延伸到台灣海峽一帶，都有明顯對流雲系發展，目前苗栗以南到澎湖降雨比較明顯，鋒面系統正在通過，雨勢比較大，今天鋒面往南壓過程中，上半天中部以北有斷續降雨，有時雨勢偏大；下半天南部及花東降雨情況會比較明顯，而屆時中部以北降雨趨緩。

葉致均指出，今天入夜之後隨鋒面逐漸遠離，台灣各地降雨明顯減少，只剩花東地區零星降雨。今天北部轉涼，現在高溫不到20度，但南部及花東影響還不明顯，高溫有30度。

今天晚上鋒面系統逐漸遠離，葉致均指出，華南一帶有另一道滯留鋒面逐漸建立及發展，預計周六（4日）及下周日（5日）逐漸通過，且這波鋒面結構偏好。至於6到7日下一波鋒面逐漸建立，且可能往台灣方向移動，清明連假之後天氣不穩定。

葉致均表示，降雨趨勢方面，明天水氣仍多，各地偶陣雨。周五第二道鋒面接近，中部以北、台東偶雨，其他地區午後雨，晚起雨勢增加。周六及下周日第二道鋒面通過，尤其是周六各地陣雨雷雨，降雨明顯，中部以北要防局部大雨，下周日鋒面遠離，但水氣偏多，各地天氣仍不穩定，容易下雨。下周一及下周二第三道鋒面接近，中部以北陣雨雷雨、其他地區短暫陣雨。

溫度部分，葉致均說，今天受東北季風影響，北部整天都在20度上下，其他地區略為下降。今晚中部以北及宜蘭低溫約17、18度，其他地區20-22度。明起北台灣溫度回升，到周五各地高溫約28-30度。周六再受一波波鋒面影響，溫度會下降，雨勢偏大情況下，溫度會更低一點。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供