社工工會調查逾8成社工過勞 每4人有1人就診身心科「社安網比率最高」

4月2日為台灣社工日，台北市社工職業工會、高雄市社工職業工會及立委，公布最新「台灣社會工作職業安全心理衛生調查」結果，調查共蒐集724份問卷，發現近8成社工處於中度以上過勞、近5成社工重度過勞，且近3成社工曾因工作因素接受心理諮商或至身心科就診，其中又以公部門約用、約聘人員為最高，而這些公部門聘用社工，多服務於「社會安全網」各項計畫。

北市社工工會於今年1月20日至2月10日進行全台首次「2026年台灣社會工作職業安全心理衛生調查」，共蒐集724份問卷，發現78.18%社工處於中度以上過勞，47.24%屬重度過勞，形同每2名社工，便有1人處於重度過勞狀態；67.27%社工出現中度以上替代性創傷，46.41%社工出現中度以上職場憂鬱。社工人員26.8%曾自費接受心理諮商，或到身心科就診。

社工工會成員及立委吳沛憶、黃捷，手持以多名社工人員，至身心科就診的藥袋排成愛心形狀，高喊「社工要職場健康，不要吃藥撐社安網」、「聆聽第一線社工聲音，保障社工勞動權益」、「制度死當28分，卻要社工100分」等標語。

北市社工工會理事謝芷綺指出，在工作環境各面向評估中，「制度支持力」項目平均分數僅28.62分，為所有工作環境面向中最低者， 其中最讓社工失望的項目，包括評鑑制度無法反應第一線實際狀況，社會大眾對社工期待與實際服務存在落差，政策規定變動增加工作壓力，與幾更決策經常忽略第一線社工專業意見，顯示應好好支持社工的制度，已淪無用之物，剩下社工家人在支持社工。

北市社工工會副理事長沈曜逸，轉達高雄社工工會秘書長郭志南意見，現行各項社福計畫評鑑制度，未納入第一線人員聲音，即便有找團體開會，找的也是學者、主管舔，第一線社工鮮少被諮詢，加上社工人員多為約聘雇人員，若拒絕工作上不合理要求，恐遭遇報復，甚至「下一年沒工作」，擔心社安網為此淪為「社工安全網」，出事永遠都是社工在扛。

沈曜逸指出，以兒少保護、脆弱家庭社工為例，每天上班先要查看個案接案單，若為兒虐案件，三天要見到本人，且約訪常會遭拒，需逐一致電學校等單位，成功訪視後，還需與各方專業人員舉行會議，若為安置個案，恐需跨越半個台北，才能到安置機構訪視，一位社工平均每天訪視3至4名個案，且還要撰寫個案記錄，通常只能利用下班後時間，加班趕工，工時長、壓力大已是現況。