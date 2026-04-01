凱基人壽網投旅平險星座大調查 「水象星座」最愛壓線投保

清明連假，許多民眾已規劃好出國行程。據凱基人壽最新發布的「網路投保旅平險星座調查」揭露了不同的旅人性格，數據顯示，高達36.9%的保單量習慣在「出發當天」才投保旅平險，其中更有極高比率是在起飛前2小時內才完成手續。進一步交叉比對星座後發現，心思細膩的「水象星座」是常在上飛機前才投保的族群。

凱基人壽內部資料分析指出，在出發當天才投保的「壓線派」排行榜中，前三名分別為：第一名天蠍座、第二名巨蟹座，第三名則是水瓶座與雙魚座並列；反觀會在出發5天前就早早規劃好的「從容派」榜首，則是由穩紮穩打的天秤座與魔羯座拿下。有趣的是，巨蟹座與水瓶座在這兩個榜單中皆名列前茅，呈現出明顯的「兩極化」特質，顯示這兩個星座的旅人面對投保，不是超前部署，就是壓線操作。

這份調查反映出不同星座在面對旅遊風險的準備節奏大不相同。凱基人壽表示，出國旅遊伴隨著氣候飲食差異及意外風險等考驗，加上歐美地區醫療費用動輒新台幣數十萬元，無論是哪種旅遊性格，都不能忽略人身安全保障。凱基人壽建議，民眾可選擇網路投保「凱基人壽新E安心旅行平安保險」，並附加「凱基人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款」，以及「凱基人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約」，發揮預防風險的力量，建構醫療保障防護網，讓旅程少一分慌亂、多一分從容。

另外，配合國人出國行程，凱基人壽網路投保24小時不打烊，出發前隨時隨地皆可投保，並提供「英文投保證明」線上申請等便捷服務。在清明連假與春遊旺季，更全新推出「春遊抽萬元禮券」抽獎活動，自4月1日起至6月30日止，只要透過網路投保專區投保旅平險，符合活動條件，即可透過凱基人壽官方LINE帳號參加立即抽獎，有機會帶走10,000元3C家電好禮即享券、3,000元美食好禮即享券，以及出國必備的亞洲eSIM等多項好禮。