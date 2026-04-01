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包材漲價效應！ 彰化阿璋肉圓漲5元 知名湯包一口氣貴10元

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市莊手工鮮肉湯包向來以現包現蒸、皮薄餡鮮聞名，4月起宣布各品項漲價。記者林敬家／攝影
彰化市莊手工鮮肉湯包向來以現包現蒸、皮薄餡鮮聞名，4月起宣布各品項漲價。記者林敬家／攝影

國內近期各類民生物資與小吃價格漲聲不斷，彰化知名肉圓店「阿璋肉圓」也不敵成本壓力宣布調漲，自4月1日起每顆肉圓調漲5元，由原本55元漲為60元。此外在地頗具人氣的「莊手工鮮肉湯包」也同步調整價格，幾乎所有品項湯包一次調漲10元。業者指出，近期塑膠包材成本上揚，成為此波調價主因。

中東局勢持續動盪，通膨壓力逐步向民生端擴散。阿璋肉圓價格2018年6月1日由每顆40元漲至45元，歷經3年多凍漲後，2022年1月1日調整至50元；隨著豬肉、地瓜粉等原物料持續上漲，2023年8月再漲5元至55元，如今再度調整。施明裕表示，近期原物料與燃料成本持續增加，在多重壓力下才決定漲價，希望維持產品品質。

鄰近秀傳醫院的莊手工鮮肉湯包向來以現包現蒸、皮薄餡鮮聞名，是不少民眾心中的排隊美食。此次調整後，鮮肉湯包、韭菜鮮肉湯包由70元漲至80元，豆漿、紅茶則由20元漲至25元，漲幅不小。

今天為漲價首日，上午因陰雨綿綿，約9點左右現場幾乎不需排隊即可點餐，但仍有不少顧客上門。業者表示，原本今年並無調漲計畫，但近期外帶盒、湯杯、塑膠袋等包材受國際情勢影響價格上升，才全面調整售價，以維持食材品質與穩定供應。同時也鼓勵消費者自備環保容器，減少一次性包材使用，若需額外塑膠袋或紙盒將酌收費用。

彰化市莊手工鮮肉湯包因塑膠包材成本上升，4月起宣布各品項漲價。記者林敬家／攝影
彰化市莊手工鮮肉湯包因塑膠包材成本上升，4月起宣布各品項漲價。記者林敬家／攝影

彰化知名肉圓店「阿璋肉圓」也不敵成本壓力宣布調漲，自4月1日起每顆肉圓調漲5元，由原本55元漲為60元。報系資料照片
彰化知名肉圓店「阿璋肉圓」也不敵成本壓力宣布調漲，自4月1日起每顆肉圓調漲5元，由原本55元漲為60元。報系資料照片

中東 彰化 漲價 肉圓 塑膠袋

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