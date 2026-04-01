清明掃墓慎防恙蟲！環境部呼籲落實個人防護與正確用藥

清明節連續假期將至，許多民眾已陸續安排掃墓祭祖或郊外踏青活動。環境部特別提醒民眾，在野外草地活動時務必做好防護措施，尤其要留意隱藏於草叢中、肉眼幾乎無法察覺的「恙蟲」。

恙蟲又稱恙蟎，屬於蟎類（蛛形綱、蜱亞綱），是自然存在於草叢及灌木等戶外環境中的寄生性節肢動物。每年自4月起數量逐漸增加，並非因環境髒亂而產生，其幼蟲可能帶有立克次體病原，人類遭叮咬後可能感染恙蟲病感染後常出現發燒、頭痛等類似感冒症狀，易被忽略而延誤就醫。若未及時治療，重症病例死亡率極高，好發於5月至10月，民眾不可掉以輕心。

為預防恙蟲叮咬，環境部提醒掌握以下五大防護原則，包括：一、落實個人防護並使用防蟲忌避劑：建議穿著淺色長袖衣褲，並將褲管紮入襪內；必要時於皮膚裸露處使用政府核可之防蟲忌避劑，如含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分之產品。二、必要時進行環境用藥管理：可選用環境部核准之環境衛生用藥（如含百滅寧、治滅寧、依普寧等成分），以降低環境中恙蟲密度、減少叮咬風險，並應由專業人員依規定施用。

三、避免進入雜草叢及高草環境：雜草叢生處（如墓園周邊、道路旁草地）為恙蟲密度較高區域，應適時清除雜草，並避免靠近五節芒草區（高草叢環境）。四、加強滅鼠措施：恙蟲常寄生於囓齒類動物身上，落實防鼠三不，不給來、不給吃、不給住，可有效降低恙蟲孳生來源。五、返家後儘速沐浴更衣：離開草叢或墓園後，應儘快沐浴並更換衣物，以降低附著叮咬風險。

環境部呼籲，恙蟲與其他病媒害蟲一樣，具有特定生態習性。只要提高警覺並採取正確防護措施，即可有效降低感染風險。若掃墓或戶外活動後出現疑似症狀，應儘速就醫並主動告知相關活動史，以利早期診斷與治療。同時，環境部核准登記用於防治恙蟲並上市之防蟲（恙蟎）忌避劑共有6種、一般環境用藥許可證4種，提醒民眾請勿購買來路不明之防蟲產品。