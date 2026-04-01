罕見！14歲國中生上腹皮膚隆起小硬塊 切片確診為「肉癌」

一名14歲國中男生4個月前發現上腹部皮膚出現一個隆起的小硬塊，他起初以為只是普通的小痘痘，甚至不時動手去摳，沒想到這顆「痘痘」不僅未消退，近幾周更迅速增大並出現出血症狀，幸好他的母親及時察覺異狀，將孩子帶往大千綜合醫院就診，外科部主任馮啟彥醫師安排手術切片檢查，驚覺竟是臨床極為罕見的「肉癌」。

馮啟彥指出，一般人常聽到的「皮膚癌」多源自皮膚表層，而肉癌（軟組織肉瘤）則好發於脂肪或肌肉層，這兩類癌症在青少年族群中都非常少見，這名國中生的肉癌竟是由皮膚層長出，在臨床上更是「罕見中的罕見」。

他指出，由於肉癌對化療的反應普遍不佳，且術後復發率高。目前醫學上最有效的應對方式，就是及早診斷、及早廣泛切除。此次案例在確診為肉癌後，隨即為病患安排電腦斷層及正子掃描。慶幸的是，檢查顯示癌細胞尚未發生明顯轉移，因此進行腫瘤廣泛切除手術，術後復原良好，並持續接受後續觀察。

馮啟彥提醒，身體如果出現不明原因且「持續未消失」的腫塊，千萬不可視為普通皮膚問題而掉以輕心，更應避免自行抓摳造成傷口感染。如果發現腫塊短期內迅速變大、腫塊出現疼痛出血或潰瘍、觸摸起來質地堅硬無法推移動等異狀，唯有透過專業醫師的判斷與切片檢查，才能在黃金治療期內發現病灶，避免延誤病情。