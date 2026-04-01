聽新聞
0:00 / 0:00
罕見！14歲國中生上腹皮膚隆起小硬塊 切片確診為「肉癌」
一名14歲國中男生4個月前發現上腹部皮膚出現一個隆起的小硬塊，他起初以為只是普通的小痘痘，甚至不時動手去摳，沒想到這顆「痘痘」不僅未消退，近幾周更迅速增大並出現出血症狀，幸好他的母親及時察覺異狀，將孩子帶往大千綜合醫院就診，外科部主任馮啟彥醫師安排手術切片檢查，驚覺竟是臨床極為罕見的「肉癌」。
馮啟彥指出，一般人常聽到的「皮膚癌」多源自皮膚表層，而肉癌（軟組織肉瘤）則好發於脂肪或肌肉層，這兩類癌症在青少年族群中都非常少見，這名國中生的肉癌竟是由皮膚層長出，在臨床上更是「罕見中的罕見」。
他指出，由於肉癌對化療的反應普遍不佳，且術後復發率高。目前醫學上最有效的應對方式，就是及早診斷、及早廣泛切除。此次案例在確診為肉癌後，隨即為病患安排電腦斷層及正子掃描。慶幸的是，檢查顯示癌細胞尚未發生明顯轉移，因此進行腫瘤廣泛切除手術，術後復原良好，並持續接受後續觀察。
馮啟彥提醒，身體如果出現不明原因且「持續未消失」的腫塊，千萬不可視為普通皮膚問題而掉以輕心，更應避免自行抓摳造成傷口感染。如果發現腫塊短期內迅速變大、腫塊出現疼痛出血或潰瘍、觸摸起來質地堅硬無法推移動等異狀，唯有透過專業醫師的判斷與切片檢查，才能在黃金治療期內發現病灶，避免延誤病情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。