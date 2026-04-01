國籍航空機票4月7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，多家航空公司已紛紛調漲燃油附加費，而我國國籍航空調漲燃油附加費也勢在必行。交通部表示，國內線每條航線平均調漲新台幣97元；國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元），4月7日將生效。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，會中立委洪孟楷質詢指出，中東戰火連帶影響燃油成本，不少航空業者過去1個月已調漲訂位服務費，燃油附加費也要調漲，另也詢問我國國籍航空票價是否會調漲。

陳世凱表示，燃油成本上漲造成航空業者壓力，民航局今天也會公布燃油附加費漲幅；民航局長何淑萍報告指出，票價漲幅過去都有建立機制，中油若連續3個月公布的油價都有往上調漲，就會調整國內線的價格。

陳世凱補充，初估國內線每條航線平均調漲新台幣97元，但針對離島居民會由民航作業基金吸收；國際航線部分，短程航線（包含香港航線）每航段從17.5美元漲至45美元，約新台幣1437元，增加227.5美元、長程航線每航段從45.5美元漲至117美元，約新台幣3735元，增加71.5美元。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是根據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查。

民航局補充，由於近期航空燃油價格大幅上漲，依中油公告最新油價，國籍航空公司台灣出發的國際航線客運燃油附加費將調漲，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元，長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元，預計4月7日起生效。

民航局表示，已請航空公司應以適當方式揭露相關資訊，俾便旅客、旅行社、貨物託運人與貨主知悉，以善盡告知之責，減少消費糾紛。