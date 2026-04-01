快訊

確定要漲了！國籍航空7日起調漲機票燃油附加費 長短程增加費用曝光

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

聽新聞
0:00 / 0:00

國籍航空機票4月7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國籍航空4月7日起調漲燃油附加費，國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元）。聯合報系資料照
國籍航空4月7日起調漲燃油附加費，國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元）。聯合報系資料照

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，多家航空公司已紛紛調漲燃油附加費，而我國國籍航空調漲燃油附加費也勢在必行。交通部表示，國內線每條航線平均調漲新台幣97元；國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元），4月7日將生效。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，會中立委洪孟楷質詢指出，中東戰火連帶影響燃油成本，不少航空業者過去1個月已調漲訂位服務費，燃油附加費也要調漲，另也詢問我國國籍航空票價是否會調漲。

陳世凱表示，燃油成本上漲造成航空業者壓力，民航局今天也會公布燃油附加費漲幅；民航局長何淑萍報告指出，票價漲幅過去都有建立機制，中油若連續3個月公布的油價都有往上調漲，就會調整國內線的價格。

陳世凱補充，初估國內線每條航線平均調漲新台幣97元，但針對離島居民會由民航作業基金吸收；國際航線部分，短程航線（包含香港航線）每航段從17.5美元漲至45美元，約新台幣1437元，增加227.5美元、長程航線每航段從45.5美元漲至117美元，約新台幣3735元，增加71.5美元。

目前國籍航空公司國際航線客運燃油附加費收取標準，是根據中油公司國際航空燃油公告牌價變化調整，並報請民航局備查。

民航局補充，由於近期航空燃油價格大幅上漲，依中油公告最新油價，國籍航空公司台灣出發的國際航線客運燃油附加費將調漲，短程航線將由每人17.5美元調漲為45美元，長程航線將由每人45.5美元調漲為117美元，預計4月7日起生效。

民航局表示，已請航空公司應以適當方式揭露相關資訊，俾便旅客、旅行社、貨物託運人與貨主知悉，以善盡告知之責，減少消費糾紛。

機票 航線 民航局

延伸閱讀

全球能源價格飆漲！壓力增星國電價升 Grab調高燃油附加費

面臨生存挑戰…中東衝突下燃油飆漲「恐衝擊旅行需求」 航空業陷困境

油價飆！航空業恐減班、停飛 附加費下月起上調 牽動旅遊市場結構

美伊戰爭打不停 經濟部：天然氣價下月恐漲

相關新聞

國籍航空機票4月7日起調漲燃油附加費 長短程增加費用曝光

中東局勢不穩，連帶導致燃料價格飆升，多家航空公司已紛紛調漲燃油附加費，而我國國籍航空調漲燃油附加費也勢在必行。交通部表示，國內線每條航線平均調漲新台幣97元；國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元），4月7日將生效。

台鐵調車場有系統性風險 交長下通牒：3日內調查、需建立問責文化

台鐵七堵調車場3月30日晚間發生重大調車事故，一列EMU 920電聯車，以時速13公里衝撞另一列EMU 912，導致多節車廂出軌，車頭嚴重毀損。交通部長陳世凱今表示，除要求台鐵3天內調查事故發生原因，也要建立「問責文化」，讓所有工作人員將安全放在第一位。

今鋒面挾雷雨北台轉涼 清明連假另一鋒面影響周六全台有雨

雨還沒有下完，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3805-2026-03-31-21-17-05）指出，今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北台明顯轉涼。

有錢買不到！台灣兒童「高幸福感」平均8.19分 來自快樂父母

兒童節將至，孩子過得幸福嗎？台灣師範大學昨公布兒童幸福感調查結果，國小五年級學童整體主觀幸福感平均達八點一九分，顯示多數兒童對生活感到幸福滿意，但仍有約一成的孩子承受著壓力與辛苦，需要被重視。

跑好幾家才買到5公升專用垃圾袋 塑膠袋之亂延燒北市回應了

受中東情勢衝擊，台灣近期傳出塑膠袋缺貨潮。北市議員李明賢在臉書貼文說，他助理跑了好幾家店，才終於買到5公升裝專用垃圾袋，直呼「這是辦公室日常用品需求，現在居然一波三折才買到。」底下還有網友留言呼應說「別覺得誇張，我昨跑好幾家超商真的買不到5公斤垃圾袋。」

睡覺有「1習慣」變催命符！醫生引述最新研究 心衰竭風險增加56%

你睡覺的時候，房間有多亮？台灣1名醫生引述最新文獻指出，英國有研究團隊安排近9萬名參與者在手腕上佩戴光感測器1周，記錄他們每日白天和夜間實際接觸到多少光線，追蹤每宗個案接近10年，從最暗到最亮，比較各組得到心血管疾病風險，夜間最亮組別，中風和心血管疾病風險增加28%至56%，而且夜間接觸的光線愈多，風險就愈高，並非只有最亮的那組才危險。醫生提醒大家安裝遮光窗簾，關掉不必要的電子設備，同時避免強光直射。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。