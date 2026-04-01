快訊

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

台灣學起來！美國白宮推官方APP 可向總統告狀

聽新聞
0:00 / 0:00

戒菸拿好禮 竹市戒菸達人活動4月開跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
民眾接受戒菸服務。圖／新竹市府提供
民眾接受戒菸服務。圖／新竹市府提供

為鼓勵民眾遠離菸害，新竹市府即日起至9月30日推出「我是戒菸達人，好禮獎不完」活動，凡年滿18歲以上吸菸民眾只要攜帶健保卡至竹市44家戒菸合約醫事機構接受專業戒菸服務，即可獲得戒菸小禮物1份及商品禮券100元；另透過撥打免費戒菸專線0800-63-63-63接受輔導服務，也可獲得精美小禮，名額有限、送完為止。

市長高虹安表示，透過專業戒菸門診與專線輔導，成功戒菸的機率可提升至少3倍。以去年為例，竹市共有2001人參與戒菸門診，另有483人次透過戒菸專線尋求協助，6個月平均戒菸成功率達33.27%，顯示持續推動已逐步展現成果，朝「健康安心」的無菸城市穩健邁進。

衛生局長陳厚全表示，戒菸的好處從停止吸菸那一刻就開始顯現，可以大幅降低心血管疾病、慢性肺病及各類癌症風險，同時提升生活品質，營造更健康和諧的家庭環境。竹市建構完整的戒菸支持網絡，提供多元且便利的戒菸服務管道。民眾可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，獲得專業諮詢與持續追蹤輔導；此外，竹市多家醫療院所及藥局亦提供戒菸門診、藥物治療與專業評估服務，協助戒菸者量身訂做個人化戒菸計畫，循序漸進邁向成功戒菸目標。

去年成功戒菸的陳姓男子分享，戒菸是一段充滿挑戰的歷程，「到了第十周，終於能對自己說撐過來了。」他回憶，初期戒斷症狀強烈，頭痛與疲憊感反覆出現，生活與工作都受到影響。然而，家人的陪伴成為最大支撐力量，太太細心照顧飲食，孩子一句「爸爸加油」更讓他堅持下去。隨著時間推移，身體逐漸恢復，他也重新找回健康與自信，「不再是香菸的奴隸，而是人生的主人。」

衛生局提醒，吸菸不僅危害自身健康，也會讓家人暴露在二手菸與三手菸的風險中。為了自己與家人的健康，請及早下定決心戒菸，竹市提供多元且專業的戒菸服務與資源，包含門診諮詢、戒菸輔導及相關支持措施。

戒菸 高虹安 新竹

延伸閱讀

戒菸就贏 警專生靠跑步擺脫菸癮

法巴人壽鼓勵指定聯絡人 6月底前申辦抽好禮

保單守護 法巴人壽推「指定聯絡人」服務 6月30日前申辦抽好禮

年領1萬 竹市下月發愛老津貼

相關新聞

放寬育兒外傭新制挨批 洪申翰：去年就評估、4/13如期上路

外籍家庭幫傭新制放寬家有一名12歲小孩就可申請，但民間團體批評政策缺乏完整的性別與人權影響評估下強推，要求暫緩上路。對此，勞動部長洪申翰表示，勞動部自去年開始就一直在評估，就是有評估才有相關配套設計，新制上路日期確定是4月13日。

台鐵調車場有系統性風險 交長下通牒：3日內調查、需建立問責文化

台鐵七堵調車場3月30日晚間發生重大調車事故，一列EMU 920電聯車，以時速13公里衝撞另一列EMU 912，導致多節車廂出軌，車頭嚴重毀損。交通部長陳世凱今表示，除要求台鐵3天內調查事故發生原因，也要建立「問責文化」，讓所有工作人員將安全放在第一位。

今鋒面挾雷雨北台轉涼 清明連假另一鋒面影響周六全台有雨

雨還沒有下完，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3805-2026-03-31-21-17-05）指出，今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北台明顯轉涼。

有錢買不到！台灣兒童「高幸福感」平均8.19分 來自快樂父母

兒童節將至，孩子過得幸福嗎？台灣師範大學昨公布兒童幸福感調查結果，國小五年級學童整體主觀幸福感平均達八點一九分，顯示多數兒童對生活感到幸福滿意，但仍有約一成的孩子承受著壓力與辛苦，需要被重視。

跑好幾家才買到5公升專用垃圾袋 塑膠袋之亂延燒北市回應了

受中東情勢衝擊，台灣近期傳出塑膠袋缺貨潮。北市議員李明賢在臉書貼文說，他助理跑了好幾家店，才終於買到5公升裝專用垃圾袋，直呼「這是辦公室日常用品需求，現在居然一波三折才買到。」底下還有網友留言呼應說「別覺得誇張，我昨跑好幾家超商真的買不到5公斤垃圾袋。」

睡覺有「1習慣」變催命符！醫生引述最新研究 心衰竭風險增加56%

你睡覺的時候，房間有多亮？台灣1名醫生引述最新文獻指出，英國有研究團隊安排近9萬名參與者在手腕上佩戴光感測器1周，記錄他們每日白天和夜間實際接觸到多少光線，追蹤每宗個案接近10年，從最暗到最亮，比較各組得到心血管疾病風險，夜間最亮組別，中風和心血管疾病風險增加28%至56%，而且夜間接觸的光線愈多，風險就愈高，並非只有最亮的那組才危險。醫生提醒大家安裝遮光窗簾，關掉不必要的電子設備，同時避免強光直射。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。