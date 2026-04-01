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洗完澡赤裸被看光 房客控五星飯店遭開門闖入 業者致歉

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
男子控訴入住新竹五星級飯店，卻遭房務人員闖入。圖／取自臉書社團爆料公社二社
男子控訴入住新竹五星級飯店，卻遭房務人員闖入。圖／取自臉書社團爆料公社二社

一名男子日前入住新竹某五星級飯店，卻在房門顯示「請勿打擾」（DND）情況下，遭房務人員開門進入。男子稱，事發當下剛洗完澡、上半身裸露，與房務人員對視相當尷尬，認為隱私遭嚴重侵犯。業者也致歉，並提出補償方案，但目前未被接受。

男子在臉書社團發文控訴，當時他剛洗完澡走出浴室，完全來不及穿衣，導致上半身裸露與房務人員面面相覷，對方僅留下一句「你怎麼還沒退房？」隨即離去。

男子事後追查發現，因於飯店內部SOP系統性失靈，總機將其他房客透過App告知的退房訊息誤植房號，前台人員也未核對資訊便執行退房，導致房務人員誤認該房已空，即便見到DND燈亮仍無視程序進入。

男子不滿表示，選擇五星級飯店是基於對品牌專業與隱私保障的信任，但此次事件顯示飯店在「不被闖入」的底線與危機處理上仍有落差。呼籲飯店應正視管理誠信與住客權益，並提醒其他旅客在入住前應重新評估該飯店的服務品質與隱私保障。

業者表示，飯店因人為操作系統疏失、誤植客人退房資訊，房務員接獲退房通知後至客房敲門喊housekeeping三次後進門，飯店後續已立即加強教育訓練、嚴格執行SOP，並提出賠償方案，包括會員積分共5萬4000點（等同2晚免費住宿）、未來住宿享用餐飲折扣3000元及保證套房升等2次，目前客人未接受方案。

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