快訊

補教搶師／付出收穫不成正比 學校已非師培生唯一選擇

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

台灣學起來！美國白宮推官方APP 可向總統告狀

聽新聞
0:00 / 0:00

放寬育兒外傭新制挨批 洪申翰：去年就評估、4/13如期上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
外籍家庭幫傭新制放寬家有一名12歲小孩就可申請，勞動部長洪申翰表示，自去年開始就一直在評估，新制上路日期確定是4月13日。圖為示意圖。聯合報系資料照片
外籍家庭幫傭新制放寬家有一名12歲小孩就可申請，勞動部長洪申翰表示，自去年開始就一直在評估，新制上路日期確定是4月13日。圖為示意圖。聯合報系資料照片

外籍家庭幫傭新制放寬家有一名12歲小孩就可申請，但民間團體批評政策缺乏完整的性別與人權影響評估下強推，要求暫緩上路。對此，勞動部長洪申翰表示，勞動部自去年開始就一直在評估，就是有評估才有相關配套設計，新制上路日期確定是4月13日。

勞動部今在立法院社福及衛環委員會進行「開放家有12歲以下子女家庭逕行申請外籍家事移工政策，對本國勞工就業、照顧體系負擔、兒童最佳利益及相關權益保障之衝擊評估與制度配套」等專題報告。

婦女新知基金會等34個民間團體日前聲明，行政院性別平等會委員要求外籍家庭幫傭政策推出前須先做性別影響評估，然行政院、勞動部及衛福部卻毫無事前政策評估、無視民間團體預警的，執意強推這項極具爭議的政策，呼籲行政院撤回、暫緩上路。

洪申翰會前受訪表示，外籍幫傭新制日前於行政院院會通過，遞件申請上路日期確定是4月13日。他指出，勞動部從去年就一直在做相關的衝擊評估，不是上個月才開始評估，也是有這些評估，才設計出特殊家庭優先、擴大本國工作者勞務市場協助跟支持等相關配套，一定是有評估，才會有配套。

有關本國勞工就業影響評估，勞動部書面報告指出，目前全國登記居家托育人員約2.8萬人，其中，在宅托育人員約2.2萬人，到宅托育人員約6千人、家事服務人員約1.3萬人。需家務協助的家庭表示，若政策開放，在引進外籍幫傭後，多數仍會依據自身需求使用現有社會支持服務;惟部分家庭可能減少一些服務時數，因此需要針對本國工作者提出勞務市場開拓的支持措施。

勞動部書面報告也重申，外籍幫傭為家務幫手，非取代專業托育，與現行「0到6歲國家一起養」的托育服務可形成互補支持體系，滿足更多夜間與臨時照顧需求；外籍幫傭分擔繁重的洗衣、煮飯、打掃等日常家務，家長能釋放更多時機與心力，專注於子女的親職教養、情感陪伴與互動。

勞動部長洪申翰。記者葉冠妤/攝影
勞動部長洪申翰。記者葉冠妤/攝影

立法院 勞動部 育兒 外傭 托育

延伸閱讀

蔣萬安路線vs.賴總統新政 托盟肯定育兒減工時曝政府該做2件事

照顧不離職 長照安排假評估試辦

批外傭新制服務富人 民團籲撤回

政院通過　家有未滿12歲童4/13起可申請外籍幫傭

相關新聞

「抓龍筋」按哪裡？可當保養嗎？醫分享3風險、4正確保養方法

「抓龍筋那到底是在按什麼？可以當保養嗎？」，台灣1名醫生收到男病人詢問「抓龍筋」詳情，他便在網上一併解釋「抓龍筋」總共有3個動作，指出容易造成精索靜脈曲張惡化，甚至導致血管破裂出血，力道一旦過猛，睪丸直接挫傷；如果剛好有慢性攝護腺炎，強力物理壓迫弄可能把發炎物質擠壓擴散，導致排尿更加困難，疼痛加劇，同時分享4招正確保養。

台鐵調車場有系統性風險 交長下通牒：3日內調查、需建立問責文化

台鐵七堵調車場3月30日晚間發生重大調車事故，一列EMU 920電聯車，以時速13公里衝撞另一列EMU 912，導致多節車廂出軌，車頭嚴重毀損。交通部長陳世凱今表示，除要求台鐵3天內調查事故發生原因，也要建立「問責文化」，讓所有工作人員將安全放在第一位。

今鋒面挾雷雨北台轉涼 清明連假另一鋒面影響周六全台有雨

雨還沒有下完，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3805-2026-03-31-21-17-05）指出，今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北台明顯轉涼。

有錢買不到！台灣兒童「高幸福感」平均8.19分 來自快樂父母

兒童節將至，孩子過得幸福嗎？台灣師範大學昨公布兒童幸福感調查結果，國小五年級學童整體主觀幸福感平均達八點一九分，顯示多數兒童對生活感到幸福滿意，但仍有約一成的孩子承受著壓力與辛苦，需要被重視。

跑好幾家才買到5公升專用垃圾袋 塑膠袋之亂延燒北市回應了

受中東情勢衝擊，台灣近期傳出塑膠袋缺貨潮。北市議員李明賢在臉書貼文說，他助理跑了好幾家店，才終於買到5公升裝專用垃圾袋，直呼「這是辦公室日常用品需求，現在居然一波三折才買到。」底下還有網友留言呼應說「別覺得誇張，我昨跑好幾家超商真的買不到5公斤垃圾袋。」

睡覺有「1習慣」變催命符！醫生引述最新研究 心衰竭風險增加56%

你睡覺的時候，房間有多亮？台灣1名醫生引述最新文獻指出，英國有研究團隊安排近9萬名參與者在手腕上佩戴光感測器1周，記錄他們每日白天和夜間實際接觸到多少光線，追蹤每宗個案接近10年，從最暗到最亮，比較各組得到心血管疾病風險，夜間最亮組別，中風和心血管疾病風險增加28%至56%，而且夜間接觸的光線愈多，風險就愈高，並非只有最亮的那組才危險。醫生提醒大家安裝遮光窗簾，關掉不必要的電子設備，同時避免強光直射。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。