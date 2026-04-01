放寬育兒外傭新制挨批 洪申翰：去年就評估、4/13如期上路

外籍家庭幫傭新制放寬家有一名12歲小孩就可申請，但民間團體批評政策缺乏完整的性別與人權影響評估下強推，要求暫緩上路。對此，勞動部長洪申翰表示，勞動部自去年開始就一直在評估，就是有評估才有相關配套設計，新制上路日期確定是4月13日。

勞動部今在立法院社福及衛環委員會進行「開放家有12歲以下子女家庭逕行申請外籍家事移工政策，對本國勞工就業、照顧體系負擔、兒童最佳利益及相關權益保障之衝擊評估與制度配套」等專題報告。

婦女新知基金會等34個民間團體日前聲明，行政院性別平等會委員要求外籍家庭幫傭政策推出前須先做性別影響評估，然行政院、勞動部及衛福部卻毫無事前政策評估、無視民間團體預警的，執意強推這項極具爭議的政策，呼籲行政院撤回、暫緩上路。

洪申翰會前受訪表示，外籍幫傭新制日前於行政院院會通過，遞件申請上路日期確定是4月13日。他指出，勞動部從去年就一直在做相關的衝擊評估，不是上個月才開始評估，也是有這些評估，才設計出特殊家庭優先、擴大本國工作者勞務市場協助跟支持等相關配套，一定是有評估，才會有配套。

有關本國勞工就業影響評估，勞動部書面報告指出，目前全國登記居家托育人員約2.8萬人，其中，在宅托育人員約2.2萬人，到宅托育人員約6千人、家事服務人員約1.3萬人。需家務協助的家庭表示，若政策開放，在引進外籍幫傭後，多數仍會依據自身需求使用現有社會支持服務;惟部分家庭可能減少一些服務時數，因此需要針對本國工作者提出勞務市場開拓的支持措施。

勞動部書面報告也重申，外籍幫傭為家務幫手，非取代專業托育，與現行「0到6歲國家一起養」的托育服務可形成互補支持體系，滿足更多夜間與臨時照顧需求；外籍幫傭分擔繁重的洗衣、煮飯、打掃等日常家務，家長能釋放更多時機與心力，專注於子女的親職教養、情感陪伴與互動。