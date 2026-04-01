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「抓龍筋」按哪裡？可當保養嗎？醫分享3風險、4正確保養方法

香港01／ 撰文：田中貴
泌尿科醫師蘇信豪表示，「抓龍筋」有三大風險。示意圖／Ingimage
泌尿科醫師蘇信豪表示，「抓龍筋」有三大風險。示意圖／Ingimage

「抓龍筋那到底是在按什麼？可以當保養嗎？」，台灣1名醫生收到男病人詢問「抓龍筋」詳情，他便在網上一併解釋「抓龍筋」總共有3個動作，指出容易造成精索靜脈曲張惡化，甚至導致血管破裂出血，力道一旦過猛，睪丸直接挫傷；如果剛好有慢性攝護腺炎，強力物理壓迫弄可能把發炎物質擠壓擴散，導致排尿更加困難，疼痛加劇，同時分享4招正確保養。

病人詢問︰抓龍筋那到底是在按什麼？可以當保養嗎？

泌尿科醫師蘇信豪在其facebook專頁表示，門診有病患詢問：「蘇醫師，抓龍筋那到底是在按什麼？可以當保養嗎？」，蘇醫生從泌尿科解剖學的角度，分析「抓龍筋」壞處︰

1.「撥」：撥動精索（Spermatic Cord）

操作手法：按摩師好像撥吉他弦一樣，在對方鼠蹊部與陰囊連接處，針對那條「管子」進行撥弄、彈動。

風險：精索包括極其敏感的輸精管、動脈、靜脈和神經，如果動仍好似彈橡皮筋，很容易造成精索靜脈曲張惡化，甚至導致血管破裂出血，即是血腫。

2.「揉」：揉捏睪丸（Testes）

操作手法：對睪丸進行深層揉捏，宣稱能刺激激素分泌。

風險：睪丸是實質器官，沒有肌肉保護，非常脆弱，力道一旦過猛，直接挫傷睪丸，如果本身有附睪炎，這動作會讓發炎指數瞬間飆升，痛不欲生。

3.「點」：會陰穴按壓（Perineum）

操作手法：用力按壓陰囊與肛門中間的軟組織，即是會陰部。

風險：該處深處就是攝護腺，如果剛好有慢性攝護腺炎，這種強力的物理壓迫，不但不能排毒，反而可能把發炎物質擠壓擴散，導致排尿更困難、疼痛加劇。

4招保養生殖系統

蘇醫生強調，生殖系統需要順暢血流，並非外力暴力推拿，分享4招保養方法︰

1. 多喝水、不憋尿

2. 需要規律射精，適度排出就是最好代謝方法

3. 練好骨盆底肌，效果比被人抓還要好，而且有氧運動和重量訓練可以改善全身血液循環、血管彈性，以及肢體柔軟度

4. 如有任何下半身困擾，請向醫生求助，並非找按摩師。

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文章授權轉載自《香港01》

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