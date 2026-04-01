高鐵票價「北高可漲至1780元」 交長陳世凱：目前無調漲議題

交通部每年依合約及最新物價檢討高鐵基本費率，今年可從每人每公里4.551元調至4.728元，台北至新左營票價上限可漲到1780元，較現行票價最多有290元調漲空間。對此，交通部長陳世凱今表示，高鐵目前定調新車到位後再評估，因此目前沒有票價調漲議題。

交通部依據與台灣高鐵合約，每年會依「台灣地區消費者物價總指數」變動幅度，檢討和公告政府核定高鐵基本費率，當物價累積指數變動率達3%以上，將會調整，再由高鐵公司檢討並自訂費率。

高鐵票價迄今仍維持19年前通車初期的票價水準，北高票價為1490元。繼去年維持2024年核定費率每人每公里4.551元後，今年再度達到調漲門檻，可調至每人每公里4.728元。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，會前接受聯訪時表示，高鐵目前的票價低於政府核定票價的上限，由於已達到調漲門檻，高鐵公司可自行決定是否調漲，高鐵董事長史哲的說法，是希望新車全部進來之後台灣後再做票價的調整，「目前應該沒有票價調漲的議題」。

高鐵特許公司票價依照「法定優待票差額交叉補貼因子」（C1）、「離峰、通勤及特定旅運需求等差別定價調節因子」（C2），可自行加成11.2%。

依此推算，高鐵台北至新左營票價最多可漲到1780元，相較現行北高票價1490元，北高最高可調漲290元，漲幅達19%，交通部預計4月1日正式公告。

至於高鐵是否依照最新費率提出調漲，史哲先前已定調，票價票漲需有「2前提、1必要」，包含品質提升、新車如期如質上路、34列車汰舊換新，屆時高鐵調漲將是不可迴避的問題；高鐵公司表示，預計待交通部正式公告最新基本費率後再對外說明。

根據高鐵規畫，新世代列車N700ST首部新車將於今年8月運抵台灣，進行靜態、動態測試及各項性能驗收作業後，明年8月起投入營運，12組新世代列車預計2028年底全數完成交付並上線。

另外，中東戰爭影響到油價調漲，導致航空業成本提高、因而調漲票價。陳世凱說，感謝經濟部對於油價的控制還在能接受的範圍內，目前沒有業者反映油價問題，但會密切與經濟部協商，若有大幅度油價的成長，會有相關動作來協助業者。