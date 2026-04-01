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清明節復活節巧合同日 天主教嘉義教區十字架苦路祈禱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供
天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供

今年基督宗教復活節慶與傳統清明節出現難得巧合，復活節清明節都在周日，讓「追思先人」與「重生盼望」2種文化意涵交織，引人深思。復活節紀念耶穌基督受難後第3天復活神蹟，象徵生命更新與永恆希望，傳遞「死亡不是終點」信念。

復活節前聖周，天主教嘉義教區舉行系列神聖莊嚴儀式。日前由主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。活動中，信徒背負木製十字架，沿著園區內設置14處苦路前行，逐站祈禱默想，重現耶穌基督走向受難的歷程。

園區苦路雕像越南訂製，以純白大理石打造，立體呈現聖經場景，讓教友祈禱中貼近信仰核心。每處苦路不僅追思基督為世人犧牲，也延伸為對當代社會議題關懷，包括為受刑人、弱勢族群、青少年、新住民、外籍移工及家庭困境祈禱，為世界和平，國家社會紛擾與政府公共治理祝禱，展現宗教關懷現實。

主教浦英雄勉勵信徒，苦難並非終點，而是走向光榮復活必經之路，正如十字架不再只是象徵苦痛，而是愛與救贖記號，提醒人們在生活中實踐犧牲與奉獻的精神。隨著復活節臨近，教區將展開連串重要儀式。明天在聖若望主教座堂舉行祝聖聖油彌撒，晚間「主的晚餐」紀念儀式；後天耶穌受難日，教友守齋；周六復活前夕隆重守夜彌撒；周日迎接復活節彌撒。

清明節慎終追遠，遇上復活節重生盼望，形成文化與信仰的深刻對話。對多數民眾而言，是緬懷祖先時刻；對基督徒而言，則是重新體悟生命意義、迎向永生契機。象徵新生復活節彩蛋，傳遞重生希望訊息，提醒人們即使歷經苦難，生命仍將迎來光明與更新。

天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供
天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供

天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供
天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供

天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供
天主教嘉義教區主教浦英雄帶領嘉縣市及雲林縣神父修女教友代表們，前往位在嘉縣朴子市已故瑞士籍耶穌會士浦敏道神父創辦的敏道家園，舉行公拜苦路禮儀。圖／天主教嘉義教區提供

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