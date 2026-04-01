台鐵調車場有系統性風險 交長下通牒：3日內調查、需建立問責文化

台鐵七堵調車場3月30日晚間發生重大調車事故，一列EMU 920電聯車，以時速13公里衝撞另一列EMU 912，導致多節車廂出軌，車頭嚴重毀損。交通部長陳世凱今表示，除要求台鐵3天內調查事故發生原因，也要建立「問責文化」，讓所有工作人員將安全放在第一位。

台鐵七堵站3月30日天晚間發生調車事故，造成EMU 920第5、6、10車出軌，以及EMU 912第1車出軌，還有一名員工受傷，所幸並無大礙。

台鐵公司指出，經初步調查，引導員於距離聯掛點約100公尺即開始呼叫減速，但行調通訊未獲回應，未能及時減速而發生碰撞；相關行調通聯紀錄及現場影像資料刻正調閱釐清中。本起事故確實受到無線電干擾，但是否有控速不當問題仍待釐清。將全面檢討調車作業流程與速度管制，檢視調車通訊設備及聯繫機制，加強人員教育訓練。

運安會執行長林沛達表示，由於近期台鐵發生數起調車事故，經討論並檢視證據後，發現台鐵調車場有「系統性風險」，因此，此起案件將與3月13日台鐵R203號柴電機車，於花蓮和仁站調車時衝撞貨物列車事故，合併辦理調查。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行業務報告，會前接受聯訪時表示，已要求台鐵於3天內調查出事故原因，並針對設備的更換、相關SOP等進行檢討，若標準作業流程不足的話就要去修改；若人員有疏失的話，要求台鐵建立「問責文化」，讓所有工作人員將安全這件事放在第一位。

陳世凱強調，「問責文化」是要保障台鐵員工，事故發生時沒有旅客受傷是萬幸，但仍有工作人員因此受傷，這是非常不願意看到的情況，希望台鐵能深刻檢討，針對標準作業流程行調整，人員若有疏失就要做出懲處。