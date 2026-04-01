清明連假將至 賈新興：4日至5日中午前降雨明顯高雄以北雷陣雨

周五起四天清明連假，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，清明連假兩波鋒面，4日至5日中午以及6日有受鋒面影響的機率，西半部有局部較大雨勢及雷雨發生的機率，並伴隨強陣風。避開兩大降雨高峰，掃墓出遊不掃興。

賈新興指出，今天凌晨4、5點鋒面系統移到台灣附近，台中以北及宜蘭都有局部雨，主要降雨在桃園及新竹附近，鋒面之後東北季風增強，中午之後新竹、桃園以北及宜蘭溫度下降，新竹以北及宜蘭今夜至明晨明顯偏涼。

賈新興表示，今日預報跟昨日相比，5日降雨較昨日明顯增加，尤其4日到5日中午這波鋒面條件不錯，降雨明顯。6日也有一波鋒面影響，但春天預報變動度大，請隨時留意最新的預報資訊。

賈新興說，2日午後嘉義以南、竹苗以南山區、花東山區有零星短暫雨，傍晚起彰化至高雄轉有局部短暫雨，傍晚起至3日清晨，台中以北亦轉有局部短暫雨。3日桃園以南山區及花東山區有零星短暫雨。

賈新興指出，4日至5日中午前，受鋒面影響，4日高雄以北有陣雨並有局部雷雨發生的機率，屏東及宜花東亦有短暫雨。5日午後各地仍有局部短暫雨。 6日受鋒面影響，彰化以北有局部短暫陣雨或雷雨，彰化以南及宜花亦有零星短暫雨。

至於7日大台北西北側及宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區亦有零星短暫雨。8日台中以北、南投及宜蘭有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。9日午後竹苗以北山區及南投嘉義山區有零星短暫雨。10日各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。