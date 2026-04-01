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跑好幾家才買到5公升垃圾專用袋 塑膠袋之亂延燒北市回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員李明賢在臉書貼文說，他助理跑了好幾家店，才終於買到5公升裝專用垃圾袋，直呼「這是辦公室日常用品需求，現在居然一波三折才買到。」底下還有網友留言呼應說「別覺得誇張，我昨跑好幾家超商真的買不到5公斤垃圾袋。」 引用自北市議員李明賢臉書
北市議員李明賢在臉書貼文說，他助理跑了好幾家店，才終於買到5公升裝專用垃圾袋，直呼「這是辦公室日常用品需求，現在居然一波三折才買到。」底下還有網友留言呼應說「別覺得誇張，我昨跑好幾家超商真的買不到5公斤垃圾袋。」 引用自北市議員李明賢臉書

受中東情勢衝擊，台灣近期傳出塑膠袋缺貨潮。北市議員李明賢在臉書貼文說，他助理跑了好幾家店，才終於買到5公升裝專用垃圾袋，直呼「這是辦公室日常用品需求，現在居然一波三折才買到。」底下還有網友留言呼應說「別覺得誇張，我昨跑好幾家超商真的買不到5公斤垃圾袋。」

北市環保局表示，因通路每天各店供貨數量固定，可能是有民眾怕缺貨買得比較多，目前垃圾袋的供貨量都正常穩定，無需搶購。

全台近日爆發塑膠袋缺貨潮，許多店家甚至暫停拒絕提供塑膠袋，議員李明賢說，他看著新聞報導的「塑膠袋之亂」，有台中、南投攤商的塑膠袋被偷，大型量販店好市多也祭出塑膠袋限購令，每張會員卡限買一組，他助理跑好幾家店，終於買到5公升裝的專用垃圾袋，塑膠袋似乎真的變搶手貨，「真是頭大。」

北市環保局表示，目前各物流業者的出貨狀態都正常，可能物流配送到門市的頻率有的一天一次，有的兩天配一次，某些地區民眾可能最近買特定公升的量買得比較多，導致有些店可以沒貨，不過專用垃圾袋的出貨都穩定，甚至不會漲價，民眾不用擔心，也不用買來囤貨。

環保局說，目前專用垃圾袋都正常出貨給物流業者，甚至環保局也派同仁到通路查看供貨狀況，都正常穩定，民眾無須搶購。

北市 環保局 塑膠袋

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