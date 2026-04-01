鋒面通過+東北季風增強今轉雷雨 北部、東北部降溫轉涼

今天外出要帶傘及帶外套，氣象粉專「林老師氣象站」指出，今天氣降溫，轉雷雨。

「林老師氣象站」指出，今日天氣受鋒面通過及後續的東北季風增強影響，台灣北部及東北部地區氣溫轉涼；由於環境水氣增多，大氣不穩定度增大，中部以北及東北部地區也有短暫陣雨或雷雨，其它地區則有局部短暫陣雨；今日上半天，台灣中部以北地區有機會發生局部較大雨勢。

溫度變化部份，「林老師氣象站」指出，昨日最高溫觀測，台南的玉井及南化都在36.8度，高雄甲仙也有35.8度。今日高溫預測，北部、宜蘭及金門地區20至25度，中部、花東及澎湖地區26至29度，南部地區可達29至33度，馬祖地區16至17度。

低溫預測，台灣各地大多在16至22度之間，澎湖地區21至23度，金門及馬祖地區則分別為16至17及13至14度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。