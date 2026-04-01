快訊

「2到3周內」撤出！川普喊已達伊朗去核目標 荷莫茲海峽不關我事

今鋒面挾雷雨南下 清明連假另一鋒面影響周六全台有雨

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今雨帶由北往南移動，依序為嘉義以北帶來局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；氣溫下降，北台明顯轉涼。本報資料照片
今雨帶由北往南移動，依序為嘉義以北帶來局部陣雨或雷雨，有較大雨勢；氣溫下降，北台明顯轉涼。本報資料照片

雨還沒有下完，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3805-2026-03-31-21-17-05）指出，今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北台明顯轉涼。

今日各地區氣溫如下：北部17至23度、中部18至28度、南部18至33度及東部18至33度。

吳德榮指出，明日、周五(2、3日)相對空檔、白天偏熱；對流在台灣海峽消長，西半部略受影響、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。周六、下周日(4、5日)另一鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅；北台轉涼。

下周一(6日)鋒面雨帶北移至北部海面，北台灣受其邊緣影響，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地好轉、白天偏熱。

吳德榮表示，最新模式模擬大幅調整為：下周二、三(7、8日)北部海面的鋒面雨帶逐漸減弱，北台灣偶受其邊緣影響，有局部短暫陣雨機率，其他各他多雲時晴，白天偏熱。下周四、五(9、10日)南方氣團增強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

雷雨 吳德榮 嘉義

延伸閱讀

清明連假恐遇雨彈…一周3波鋒面接力 中部以北防局部大雨

鋒面前緣南風吹全台酷熱 台南「紫爆」玉井飆36.8度高溫

未來1周3波鋒面挾雷雨大降溫 清明連假這天雨勢最猛烈

鋒面「結構斷裂」對台影響曝 明天嘉義以北到大台北雷雨狂轟

相關新聞

調車出軌 台鐵又出包 交通部下通牒

台鐵七堵調車場前天晚間發生重大調車事故，一列ＥＭＵ九二○電聯車，以時速十三公里衝撞另一列ＥＭＵ九一二，導致多節車廂出軌，車頭嚴重毀損。交通部次長伍勝園昨表示，台鐵須於三日內完成事故調查，提出具體改善措施，並全面檢討調車作業及通訊機制；運安會也表示將介入調查，與花蓮和仁站調車擦撞事故，合併辦理。

新聞眼／改革尚未成功 台鐵仍須努力

台鐵公司化原被寄予厚望，期待藉由制度轉型，擺脫長年積累的安全隱憂、組織僵化與財務困境，然而如今邁入第三年，調車事故接連發生、誤點問題亦未見顯著改善，安全文化目標顯然仍停留在口號，也難怪交通部震怒。

民團守護孩童甩道德綁架 籲取消孝行獎

內政部「全國孝行獎」已有四十四年歷史，選拔孝行楷模，近十年，最小得獎者僅七歲，十三歲時再次獎，從七歲起獨力照顧八十二歲的外曾祖母，盡孝二字背後充滿血淚，令人不捨。

有錢買不到！台灣兒童「高幸福感」 來自快樂父母

兒童節將至，孩子過得幸福嗎？台灣師範大學昨公布兒童幸福感調查結果，國小五年級學童整體主觀幸福感平均達八點一九分，顯示多數兒童對生活感到幸福滿意，但仍有約一成的孩子承受著壓力與辛苦，需要被重視。

育兒友善5新政 北市推第二胎起送托免錢

台北市長蔣萬安昨天宣布五項「育兒友善新政」，包括今年七月起調升「友善托育補助」，更率全國之先推出「第二胎公托及準公托全面免費」政策，減輕育兒家庭負擔，預計全市有七成送托家庭、約八萬五千名嬰幼兒受惠。

流感疫苗今年採購700萬劑 創新高

台灣正式邁入超高齡社會，六十五歲的長者預估每年增加廿萬人，疾管署長羅一鈞表示，今年花費十七點八億元預算，採購七○五萬劑疫苗，金額及數量均創下史上新高，此外，首次引進「加強型流感疫苗」，共廿萬劑，希望提高高風險族群保護力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。