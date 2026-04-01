今鋒面挾雷雨南下 清明連假另一鋒面影響周六全台有雨

雨還沒有下完，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3805-2026-03-31-21-17-05）指出，今日鋒面雨帶由北往南、迅速通過，嘉義以北局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；氣溫下降，北台明顯轉涼。

今日各地區氣溫如下：北部17至23度、中部18至28度、南部18至33度及東部18至33度。

吳德榮指出，明日、周五(2、3日)相對空檔、白天偏熱；對流在台灣海峽消長，西半部略受影響、偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。周六、下周日(4、5日)另一鋒面移入，帶來局部陣雨或雷雨，期間有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)的威脅；北台轉涼。

下周一(6日)鋒面雨帶北移至北部海面，北台灣受其邊緣影響，偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地好轉、白天偏熱。

吳德榮表示，最新模式模擬大幅調整為：下周二、三(7、8日)北部海面的鋒面雨帶逐漸減弱，北台灣偶受其邊緣影響，有局部短暫陣雨機率，其他各他多雲時晴，白天偏熱。下周四、五(9、10日)南方氣團增強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」。期末各國模式仍不一致、且持續調整，應密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。