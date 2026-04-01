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威尼斯雙年展台灣館 「鬱卒的平面」 李亦凡解讀手機世代的扁平與焦慮

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
李亦凡認為，動畫與影像對人們影響深遠，人們應該知道動畫如何做成，才能拆解背後的權力結構。圖／北美館提供
李亦凡認為，動畫與影像對人們影響深遠，人們應該知道動畫如何做成，才能拆解背後的權力結構。圖／北美館提供

2026威尼斯雙年展台灣館展覽「鬱卒的平面：李亦凡」，主視覺是一個腦子中空的人偶握著手機，手機的螢幕映照出人偶驚恐的臉。藝術家李亦凡指出：「當你握住手機，就成為被數位公司操縱的人偶。」1989年出生的李亦凡，是歷屆代表台灣參加威尼斯雙年展的藝術家中，最年輕的一位。

由北美館策畫的台灣館，5月7日起於威尼斯普里奇歐尼宮登場，昨舉辦行前記者會，參展藝術家李亦凡、策展人哈法艾爾・馮希卡、北美館館長駱麗真與北美館團隊一同揭曉內容。展覽最初以葡萄牙語「Melancolia de tela」構思，指涉長期使用螢幕所產生的鬱卒狀態；隨後轉譯為中英文「鬱卒的平面（Screen Melancholy）」。「鬱卒」一詞回應數位時代資訊過載與人工智慧快速發展所帶來的焦慮，同時映照人在螢幕介面中逐漸被扁平化的感知經驗與情緒狀態

「在數位時代，人們總是透過螢幕認識世界、看見自己。」李亦凡長期自製影像開發工具、發展獨樹一格的「數位操偶」創作手法。此次他為台灣館現地創作一件長達60分鐘的全新影像裝置，搭配兩件短影片，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。

影片中，李亦凡以一人即興讀白的口吻摻雜著教學影片的形式，提出對電腦動畫的講解與AI生成影像的思考，更透過不同人體器官重逢的對話，探討AI對人的影響。李亦凡認為，動畫與影像對人們影響深遠，人們應該知道動畫如何做成，才能拆解背後的權力結構。他笑著透露，影片還加入恐怖片的氛圍，讓人「又怕又想看」。

台灣館所在的普里奇歐尼宮，前身為建於17世紀的監獄。李亦凡在監獄轉型的展場內陳列著手掌、腳、頭等大型3D列印雕塑，觀眾在觀看影像的同時，也被這些誇張比例的身體碎片包圍，產生虛實相應的神祕氛圍。策展人哈法艾爾・馮希卡表示，此一設計暗示每個人都兼具囚徒、操控者與偶的三重身分。

「影像曾是連接世界的窗戶，如今發現這個窗戶其實僅是一塊平面時，我們又該如何回應。」李亦凡表示，「鬱卒的平面」探討手機世代的私密情緒如何與同世代的人產生共鳴，「我希望觀眾既展開一段孤獨的旅程，也共同面對這個由科技重塑、由演算法主導的世界。」

北美館表示，開幕當日下午將舉辦藝術家與策展人對談，分享展覽創作歷程。隨後，韓國藝術家洪銀珠（Eunju Hong）將帶來現場演出「She seemed devastated, when I was weeping with joy」，透過編舞探討憂鬱與身體動態的主題。隨著威雙展開幕，李亦凡首本個人雙語專書亦正式推出，5月於北美館藝術書店開放購藏。

威尼斯雙年展台灣館代表藝術家李亦凡在監獄轉型的展場內陳列著手掌、腳、頭等大型3D列印雕塑，觀眾在觀看影像的同時，也被這些誇張比例的身體碎片包圍，產生虛實相應的神祕氛圍。圖／北美館提供
威尼斯雙年展台灣館代表藝術家李亦凡在監獄轉型的展場內陳列著手掌、腳、頭等大型3D列印雕塑，觀眾在觀看影像的同時，也被這些誇張比例的身體碎片包圍，產生虛實相應的神祕氛圍。圖／北美館提供

李亦凡長期自製影像開發工具、發展獨樹一格的「數位操偶」創作手法。此次他為台灣館現地創作全新影像裝置，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。記者陳宛茜／翻攝
李亦凡長期自製影像開發工具、發展獨樹一格的「數位操偶」創作手法。此次他為台灣館現地創作全新影像裝置，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。記者陳宛茜／翻攝

2026威尼斯雙年展台灣館5月開幕，代表藝術家李亦凡(左起)、北美館館長駱麗真、策展人哈法艾爾・馮希卡在行前記者會合影。記者陳宛茜／攝影
2026威尼斯雙年展台灣館5月開幕，代表藝術家李亦凡(左起)、北美館館長駱麗真、策展人哈法艾爾・馮希卡在行前記者會合影。記者陳宛茜／攝影

李亦凡長期自製影像開發工具、發展獨樹一格的「數位操偶」創作手法。此次他為台灣館現地創作全新影像裝置，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。記者陳宛茜／翻攝
李亦凡長期自製影像開發工具、發展獨樹一格的「數位操偶」創作手法。此次他為台灣館現地創作全新影像裝置，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。記者陳宛茜／翻攝

1989年出生的李亦凡，是歷屆代表台灣參加威尼斯雙年展的藝術家中，最年輕的一位。記者陳宛茜／攝影
1989年出生的李亦凡，是歷屆代表台灣參加威尼斯雙年展的藝術家中，最年輕的一位。記者陳宛茜／攝影

李亦凡為台灣館現地創作一件長達60分鐘的全新影像裝置，搭配兩件短影片，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。圖／北美館提供
李亦凡為台灣館現地創作一件長達60分鐘的全新影像裝置，搭配兩件短影片，訴說一顆「眼球」返家的故事。「眼球」隱喻手機成癮的「眼球世代」。圖／北美館提供

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