健康你我他／閱讀三國演義 發掘競合智慧

我經常收到「OO聯合行銷」針對民生消費與產品的市調問卷，最後階段詢問個人的三大興趣時，「閱讀」是我必填的項目。在下覺得，閱讀不僅提升文學與思維能力、增廣知識與視野，還能活化大腦，絕對是低成本、高效益、潛移默化的自我投資。

除了每日咀嚼報紙外，書籍也是主菜，其中我最推崇中國文學史上四大名著之一的「三國演義」。這本書是中國第一部長篇歷史演義章回小說，描述東漢末年邦分崩離析到西晉統一之間的魏蜀吳三國歷史。除了家喻戶曉的政治與軍事人物、朗朗上口的成語佳句、精采的智謀與戰略，還有忠肝義膽和求生變節的強烈對比，相信喜愛這本書的讀者對於作者羅貫中的創作結構，無不佩服的五體投地，嘖嘖稱奇。

該書有一則經典的「赤壁之戰」，戰前孫權和劉備為了抵禦曹操南下的威脅，暫時擱置荊州歸屬爭議，形成「孫劉聯盟」，充分展現精采絕倫的軍事政治智慧，不僅為中西方後世的政治和戰事立下典範，簡直是現代版「競爭與合作」關係的老祖宗。

地球的歷史來到21世紀，每個人從讀書、就業、各項賽事等，處處可見「競爭與合作」的演變。「三國演義」從另一個角度來看，鼓勵放下個人成見，完成階段性目標，就是一種美。唯有閱讀，才能發掘這種美，豐富人生。