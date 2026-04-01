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戒菸就贏 警專生靠跑步擺脫菸癮

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
「2026戒菸就贏比賽」與警政署合作，推廣警政署7.5萬名警務人員戒菸以及助人戒菸。記者廖靜清／攝影
「2026戒菸就贏比賽」與警政署合作，推廣警政署7.5萬名警務人員戒菸以及助人戒菸。記者廖靜清／攝影

警專一年級學生呂宥葳，因為受到同儕影響以及好奇心驅使，國一開始吸菸。升上國二，改抽沒有菸臭味、不易被發現的電子煙，後來因為零用錢不夠，一邊抽也一邊賣電子煙，幾個月被學校發現及處罰。屢次鬧家庭糾紛，最後不想讓媽媽繼續擔心，考上警專後決定戒菸，靠跑步擺脫菸癮。

國健署「114青少年吸菸行為調查」統計，紙菸吸菸率國中生為1.8%；高中職生6.2%，推估逾4萬名青少年使用紙菸。青少年多在國中階段接觸第一口菸，朋友吸菸會使青少年吸菸率高出15至17.5倍，同儕壓力、好奇心及紓壓是主因。

國健署長沈靜芬表示，防制菸害應從校園扎根，透過教育與宣導並行，打造無菸、無電子煙的健康學習環境。「2026戒菸就贏」比賽正式開跑，警政署加碼「警務人員成功戒菸專屬獎」，警察同仁除可抽全國成功戒菸獎項外，還可以抽專屬的獎項，促進7.5萬名警務人員及其家庭的健康。

沈靜芬說，警察的工作壓力大且經常輪班，若加上吸菸，罹患心血管疾病、肺部及腸胃疾病的風險也跟著升高。身為人民保母，需要傳遞正確的觀念，警政署積極推動「無菸職場」，鼓勵警察同仁透過運動、社團活動等方式減壓，另透過「戒菸就贏」比賽鼓勵幫助戒菸。

電子煙、加熱菸等新興菸品主打無傳統菸臭味、外型時尚，常被誤認為「較安全」的替代品，導致年輕人容易嘗試並成癮。沈靜芬強調，加熱菸就是菸品，含有尼古丁，具有成癮性，同時仍含有焦油、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質，也同樣會產生二手菸與三手菸危害。

「加熱菸已納入戒菸服務補助計畫」，沈靜芬說，國健署提供多元且便利的戒菸服務，包括戒菸用藥治療及戒菸衛教，民眾可至全國近3,000家合約醫事機構向醫師及衛教師進行相關諮詢。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

警察 戒菸 國健署

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