食在營養／菠菜助抗氧化 結石體質不宜多吃

「蔬菜之王」菠菜，營養價值相當高，富含維生素A、B群、β胡蘿蔔素及鉀、鈣、鎂、鐵等礦物質，膳食纖維含量也不錯，很符合「得舒飲食」、「地中海飲食」中建議可選擇吃的蔬菜，尤其適合高血壓、心血管疾病等患者食用。不過，菠菜的草酸含量高，有草酸鈣結石困擾的人，不宜多吃。

台灣每年冬春兩季是菠菜盛產期，這時節吃起來口感特別嬌嫩。衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里表示，菠菜維生素A含量很高，β胡蘿蔔素、葉黃素、槲皮素等植化素含量也高，而B群中的葉酸含量相當高，鉀、鈣、鎂、鐵等含量極豐富，因此，菠菜是抗氧化成分很強的蔬菜，有助於護眼、護心、骨骼健康，可以預防中風、冠心病等發生。

菠菜是高鉀食材，富含鈣、鎂、鐵等礦物質，劉怡里指出，很適合高血壓的人食用，並可預防心血管疾病發生。很多人以為「吃菠菜可以補鐵」，其實菠菜的鐵含量普通，且是植物性的鐵，吃素的人可以選擇吃菠菜來補鐵，但建議餐後要吃維生素C含量高的水果，才能幫助鐵的吸收。

因菠菜含草酸多，許多人擔心吃菠菜會結石，劉怡里建議，有草酸鈣結石體質的人，不宜吃太多菠菜，可汆燙或水煮菠菜，草酸就會溶於水中，湯汁不要喝，而且草酸與鈣會在腸道中結合，再藉由糞便排出體外，因此不易形成結石。

菠菜保存時間不長，劉怡里說，可以報紙包起來，放入冰箱冷藏，約可保存3至5天，應新鮮食用。食用前要用熱水汆燙過，或加水炒熱後再吃，如此可以去除菠菜原有的澀味，口感更好，也有助於去除過多的草酸，避免攝取過量到體內。