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健康主題館／國人缺牙危機 年紀愈大愈嚴重

聯合報／ 記者沈能元╱台北報導
若假牙清潔未落實，可能加劇咬合不均與牙周負擔。圖／123RF
若假牙清潔未落實，可能加劇咬合不均與牙周負擔。圖／123RF

超高齡社會，「無齒之徒」似乎愈來愈多。衛福部國健署最新「國民健康訪問調查」顯示，55歲以上族群缺牙數明顯增加，2017年缺牙5.4顆，2021年上增至6.2顆。此外，年逾80歲者仍保有20顆以上自然牙的僅占2成。

忽略牙齒健康 恐致缺牙惡化

「國人身陷缺牙危機。」台北市牙醫師公會理事長蔡佩龍表示，調查也顯示，65歲以上長者缺牙比率近9成，平均缺牙數近13顆，多數需仰賴局部假牙維持基本咀嚼功能，但8成長者對假牙保養的重要性認識不足。全口牙齒共28顆，患者常認為缺一、兩顆應沒關係，但長期忽略牙齒健康，恐讓口腔細菌持續增加，引發缺牙的骨牌效應，愈缺愈多。

依2021年「國民健康訪問調查」統計國人缺牙情形，12歲至34歲缺牙數均少於一顆，35至44歲缺1.8顆，45至54歲則缺3.5顆、55至64歲缺6.2顆、65歲以上缺12.4顆。

蔡佩龍表示，相較上次調查報告，55歲以上族群缺牙數多了一點多顆，應與抽菸、牙周病、糖尿病等因素有關，影響牙齦血液循環、癒合能力，牙床不穩，增加缺牙機會，進而造成咀嚼不易、營養不良等全身性影響。

世界衛生組織（WHO）「8020計畫」，期望民眾在80歲仍保有20顆以上自然牙，蔡佩龍強調，這是高齡者在健康餘命與生活尊嚴的關鍵指標，但目前僅2成長者能夠達標，顯示口腔健康仍有明顯進步空間。

公費洗牙半年1次 可多利用

為此，政府與牙醫師公會全聯會合作，推動多項口腔健康政策，其中一般民眾半年可洗牙一次，孕婦、糖尿病患等高風險族群則可三個月洗牙一次。蔡佩龍建議，民眾應多利用這項公費給付，定期檢查確保口腔健康。

不少缺牙長者配戴假牙，不論是固定假牙或活動假牙，做好清潔保養很重要。蔡佩龍說，固定假牙和真牙一樣要使用軟毛牙刷、牙線，搭配牙間刷刷洗固定假牙，餐後應刷牙。調查顯示，9成活動假牙配戴者日常照護經常忽視，其中「食物卡塞」為最普遍的困擾，另有55%假牙配戴者因假牙移位而產生不適感。

假牙照護差 易染義齒性口炎

若長期忽略活動假牙的清潔與穩定度，蔡佩龍表示，不僅會影響進食與日常生活品質，還容易在假牙與鄰近真牙的交界處堆積牙菌斑與細菌，成為口腔疾病的溫床。資料顯示，高達88%假牙清潔程度不佳的配戴者患有義齒性口炎，顯示發炎與感染問題相當常見，且易反覆發生，進一步影響整體口腔環境的穩定性。

蔡佩龍指出，活動假牙若配戴不夠穩固，除影響進食舒適度並增加食物殘渣堆積外，也可能造成咬合力量分布不均，使鄰近真牙承受過度負擔，進而導致牙齒鬆動與牙周狀況惡化。同時，缺牙區域若長期缺乏正常咀嚼刺激，也可能加速齒槽骨吸收，削弱假牙與周邊牙齒的支撐結構。

蔡佩龍提醒，對於原本屬高風險的缺牙族群而言，若假牙配戴不穩或清潔未落實，可能進一步加劇咬合不均與牙周負擔，使牙齒流失風險持續累積，甚至形成難以逆轉的口腔健康惡性循環。

缺牙 WHO 牙醫師公會全聯會

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