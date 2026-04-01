聽新聞
0:00 / 0:00

未成年照顧者 易出現人格障礙

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

蕭先生是典型未成年照顧者，國小五年級時父親思覺失調症發病，常被害妄想，出手毆打媽媽，另有幻聽、幻覺，甚至出現自殘、自殺行為。

父親住院時，阿嬤要他好好照顧爸爸，盡孝道，而他只能強迫自己長大，假裝自己過得很好，長大後才知「盡孝」二字，有如道德綁架。

現年三十一歲的蕭先生，看似成熟，但內心仍常糾結於兒時慘痛記憶，印象最深刻的是，小學放學回家，客廳只開了一盞光線暗淡的小橘燈，爸爸就坐在客廳的椅子上抽著菸，媽媽則是披頭散髮地坐在房間，「整個氣氛充滿窒息」，而這感覺迄今已與童年緊密地混在一起，一想到，就跌入灰暗世界。

蕭先生說，爸爸發病後，他常對著鏡子中自己說，「非洲的小孩都沒有飯吃，我有什麼好可憐的」。

蕭先生當時年紀還小，就習慣戴上面具，明明痛恨父親，內心悲觀灰暗，卻還得假裝自己過的很好，且絕對不能哭，在同學面前扮演著「開心果」角色，不允許對外人展現自己脆弱的內心世界。

蕭先生回想，小學時，爸爸多次自殺住院，當時阿嬤要他好好照顧爸爸，盡孝道，但長大後才知這無異是一種以孝為名的「道德綁架」。十九歲那年，父親自殺過世，他突然就不恨了，但內心卻宛如被抽空，空虛到讓人想哭。

對於眾多未成年照顧者，蕭先生表示，社會應該要給予更多的關懷，而政府更應多做一點，給予幫助。

同樣是卅多歲的范先生，從小在父母指導下，照顧著兩位重度智能障礙的哥哥，幫忙洗澡、換衣服，壓力不小。

范先生在面對同學及鄰居歧視的眼光時，他總希望有天可以掙脫父母對他照顧哥哥的期待，但在長大之後離開家裡，又有著深深的罪惡感，直到現在，依然如此。

大四生小琴（化名）則十六歲起照顧肝硬化的父親，十八歲那年媽媽過世，照顧重擔落在她的身上，幾乎高三整個學期都常請假，待在醫院，陪伴病父，又因擔心無法畢業，而睡不著，甚至考慮休學。

「兒童及青少年時期是人格發展的關鍵時機」勵友中心執行長吳易峰說，不少孩子因家人生病需要照顧，而中斷學業，提早進入職場，以致出現「情緒壓抑、過度成熟、社交退縮」等人格障礙。

吳易峰表示，未來將由家總負責長照替代資源、家庭照顧協議等協助，勵友則聚焦在兒少心理需求，共同建立跨域合作模式。

未成年

延伸閱讀

看《我的一百種恐懼》懂了！她揭殘酷成長史：焦慮是童年「過早覺醒」的求救訊號

「小草書屋」重建募款中！20年守護弱勢孩子　下一步揭曉

健康名人堂／失智症教導我們要彼此溫柔對待

【日子有回聲】張玉／在瑣碎日常中，修一個「孝」

相關新聞

健康你我他／閱讀三國演義 發掘競合智慧

我經常收到「OO聯合行銷」針對民生消費與產品的市調問卷，最後階段詢問個人的三大興趣時，「閱讀」是我必填的項目。在下覺得，閱讀不僅提升文學與思維能力、增廣知識與視野，還能活化大腦，絕對是低成本、高效益、潛移默化的自我投資。

戒菸就贏 警專生靠跑步擺脫菸癮

警專一年級學生呂宥葳，因為受到同儕影響以及好奇心驅使，國一開始吸菸。升上國二，改抽沒有菸臭味、不易被發現的電子煙，後來因為零用錢不夠，一邊抽也一邊賣電子煙，幾個月被學校發現及處罰。屢次鬧家庭糾紛，最後不想讓媽媽繼續擔心，考上警專後決定戒菸，靠跑步擺脫菸癮。

食在營養／菠菜助抗氧化 結石體質不宜多吃

「蔬菜之王」菠菜，營養價值相當高，富含維生素A、B群、β胡蘿蔔素及鉀、鈣、鎂、鐵等礦物質，膳食纖維含量也不錯，很符合「得舒飲食」、「地中海飲食」中建議可選擇吃的蔬菜，尤其適合高血壓、心血管疾病等患者食用。不過，菠菜的草酸含量高，有草酸鈣結石困擾的人，不宜多吃。

健康主題館／國人缺牙危機 年紀愈大愈嚴重

超高齡社會，「無齒之徒」似乎愈來愈多。衛福部國健署最新「國民健康訪問調查」顯示，55歲以上族群缺牙數明顯增加，2017年缺牙5.4顆，2021年上增至6.2顆。此外，年逾80歲者仍保有20顆以上自然牙的僅占2成。

育兒家長減工時 托盟挺「蔣萬安路線」

為減輕家長育兒負擔，台北市政府日前推出「育兒家長減少工時」政策，中央則是本月中放寬外籍家庭幫傭。托育及就業政策催生聯盟昨表態支持「蔣萬安路線」，但建議應依企業規模設定不同補助金額上限，並發給「職代員工津貼」，至於鬆綁外傭政策只會惡化過勞職場環境。

讚北市托育新政 專家：不婚、晚婚仍待解

面對少子化海嘯，台北市長蔣萬安昨宣布五項托育新政，專家認為，托育加碼政策是良好開端，但也提醒要解決基層教保人力荒，並提出政策解決「不婚、晚婚」的結構性問題，否則補助恐治標不治本，難喚回生養信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。