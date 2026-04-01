未成年照顧者 易出現人格障礙

蕭先生是典型未成年照顧者，國小五年級時父親思覺失調症發病，常被害妄想，出手毆打媽媽，另有幻聽、幻覺，甚至出現自殘、自殺行為。

父親住院時，阿嬤要他好好照顧爸爸，盡孝道，而他只能強迫自己長大，假裝自己過得很好，長大後才知「盡孝」二字，有如道德綁架。

現年三十一歲的蕭先生，看似成熟，但內心仍常糾結於兒時慘痛記憶，印象最深刻的是，小學放學回家，客廳只開了一盞光線暗淡的小橘燈，爸爸就坐在客廳的椅子上抽著菸，媽媽則是披頭散髮地坐在房間，「整個氣氛充滿窒息」，而這感覺迄今已與童年緊密地混在一起，一想到，就跌入灰暗世界。

蕭先生說，爸爸發病後，他常對著鏡子中自己說，「非洲的小孩都沒有飯吃，我有什麼好可憐的」。

蕭先生當時年紀還小，就習慣戴上面具，明明痛恨父親，內心悲觀灰暗，卻還得假裝自己過的很好，且絕對不能哭，在同學面前扮演著「開心果」角色，不允許對外人展現自己脆弱的內心世界。

蕭先生回想，小學時，爸爸多次自殺住院，當時阿嬤要他好好照顧爸爸，盡孝道，但長大後才知這無異是一種以孝為名的「道德綁架」。十九歲那年，父親自殺過世，他突然就不恨了，但內心卻宛如被抽空，空虛到讓人想哭。

對於眾多未成年照顧者，蕭先生表示，社會應該要給予更多的關懷，而政府更應多做一點，給予幫助。

同樣是卅多歲的范先生，從小在父母指導下，照顧著兩位重度智能障礙的哥哥，幫忙洗澡、換衣服，壓力不小。

范先生在面對同學及鄰居歧視的眼光時，他總希望有天可以掙脫父母對他照顧哥哥的期待，但在長大之後離開家裡，又有著深深的罪惡感，直到現在，依然如此。

大四生小琴（化名）則十六歲起照顧肝硬化的父親，十八歲那年媽媽過世，照顧重擔落在她的身上，幾乎高三整個學期都常請假，待在醫院，陪伴病父，又因擔心無法畢業，而睡不著，甚至考慮休學。

「兒童及青少年時期是人格發展的關鍵時機」勵友中心執行長吳易峰說，不少孩子因家人生病需要照顧，而中斷學業，提早進入職場，以致出現「情緒壓抑、過度成熟、社交退縮」等人格障礙。

吳易峰表示，未來將由家總負責長照替代資源、家庭照顧協議等協助，勵友則聚焦在兒少心理需求，共同建立跨域合作模式。