解社工人力荒 調薪增聘並進

社工人力短缺嚴重，副總統蕭美琴指出，將強化薪資補助、留任機制，衛福部已調整社工師國考科目難易度，提升考照率，另投入「強化社安網計畫二點○」預算逾八百億元，用來增聘近萬名社工人員。

四月二日是台灣社工日，衛福部昨舉辦一一五年全國社工專業人員表揚典禮，蕭美琴致詞時表示，「台灣面臨諸多挑戰，少子女化、超高齡社會、數位暴力、新人際關係等挑戰，社會問題樣貌更錯綜複雜。」政府正全力推進強化社安網計畫二點○，除鞏固社安網記計畫基礎，更要把觸角延伸到獨居長輩、新手父母、淨貧家庭等。

今年特殊貢獻獎得主為東華大學民族發展與社會工作學系退休教授賴兩陽，他在社工領域服務逾四十年，從基層社工員做起，歷經內政部科員、專員、視察等職務，任教於大學社工系。他授獎時表示，社工是值得投入的志業，需有助人行善的價值觀，勉勵社工人員，強化助人理念。

「近年社工職缺時常補不到人。」賴兩陽說，在擔任教職，常接到地方政府社會局處人員詢問，能否讓畢業學生盡量投入第一線工作？但根據實務經驗，超過一半的社工相關學系畢業生不會走社工這條路。

賴兩陽指出，受少子化影響，願意投入社工的人原本就不多，一旦爆發兒虐、家暴等案件，希望社會大眾不要先究責社工，而政府應調高薪資待遇、強化心理支持，才能留任更多社工，並讓年輕世代願意投入社工領域。

賴兩陽說，早年社會對社工領域了解不多，現在大家雖逐漸認識社工，社工專業制度也往前進，但遇到兒虐、家暴事件時，仍有咎責社工聲音出現。

但社工僅是社會安全網眾多角色之一，在發生不幸事件時，僅歸咎社工，這是不公平，盼社會大眾了解社工專業的同時，也要了解社工執業的限制。