流感疫苗今年採購700萬劑 創新高

台灣正式邁入超高齡社會，六十五歲的長者預估每年增加廿萬人，疾管署長羅一鈞表示，今年花費十七點八億元預算，採購七○五萬劑疫苗，金額及數量均創下史上新高，此外，首次引進「加強型流感疫苗」，共廿萬劑，希望提高高風險族群保護力。

羅一鈞昨表示，去年採購六八六萬五千劑流感疫苗，目前僅剩五萬四千多劑，接種情況踴躍。由於老年人口逐年增加，今年公費三價流感疫苗總採購量首度超過七○○萬劑，預估全民覆蓋率可達逾三成。

在七○五萬劑流感疫苗中，包括例行採購疫苗約六四四萬九千劑，中央部會及各衛生局請疾管署另購買廿萬劑，開口合約再增購廿萬劑；另針對全國十七萬多名的長照及安養機構六十五歲以上長者，購買免疫加強型疫苗，外加三萬劑為開口合約，將視需求購買。

羅一鈞表示，依國外研究顯示，免疫加強型流感疫苗可有效提升長者抗體產生效果，顯著降低因流感併發肺炎或重症而住院情形，故今年首次導入廿萬劑免疫加強型流感疫苗，提升高風險族群的保護力。

在採購上，目前共有國光、賽諾菲、ＧＳＫ、東洋及高端等擁有藥證的廠商，參與標準流感疫苗的投標。今年標準型流感疫苗和前一年度一樣，均為三價，不過，三種型別的疫苗株全數更新，為Ａ（H1N1）、Ａ（H3N2）、Ｂ流為日本東京株，與世衛公布的選株結果一致。

至於免疫加強型，則由領有藥證的東洋及賽諾菲兩家廠商投標，採最有利標，以六比四比例供貨，將評估供貨與製成穩定廠商獲得第一順位者可供貨較多，預計今年四月下旬決標後公布。

羅一鈞表示，加強型別疫苗預算約一點二億元，每劑價格比標準型貴二點五倍，傳統型別流感疫苗每劑決標價格約在二○○至二五○元之間，但加強型疫苗採購價格落在六○○元上下，考量疫苗基金支應情況，且避免排擠明年可能要推出公費兒童輪狀病毒疫苗，因此，今年先購入廿萬劑。

羅一鈞說，部分長者對於改打流感疫苗，可能有所疑慮，因此，正著手調查長輩接種疫苗意願，再評估後續購買加強型疫苗數量。