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民團守護孩童甩道德綁架 籲取消孝行獎

聯合報／ 記者沈能元劉懿萱／台北報導
兒童節前夕，立委林月琴（左二）、吳思瑤（右二）昨天偕中華民國家庭照顧者關懷總會、台北市基督教勵友中心等單位，在立法院舉行記者會，關注未成年照顧者處境。記者季相儒／攝影
兒童節前夕，立委林月琴（左二）、吳思瑤（右二）昨天偕中華民國家庭照顧者關懷總會、台北市基督教勵友中心等單位，在立法院舉行記者會，關注未成年照顧者處境。記者季相儒／攝影

內政部「全國孝行獎」已有四十四年歷史，選拔孝行楷模，近十年，最小得獎者僅七歲，十三歲時再次獲獎，從七歲起獨力照顧八十二歲的外曾祖母，盡孝二字背後充滿血淚，令人不捨。

家庭照顧者關懷總會昨公開呼籲，廢止這項獎項，不讓全國七萬名未成年照顧者遭受道德綁架。

對此，內政部表示，將研議是否取消孝行獎，待確定後回應。

全國孝行獎報名對象為不限年齡、性別、職業，三年內無不良紀錄者，共分「長期陪護」、「善用資源」、「扶助實現」、「同心協力」、「顯親傳孝」等五組，選拔標準為長年照護、感恩尊親，且具體實踐孝道，足堪楷模。

「聯合報」願景工程調查，民國一○六至一一一年「全國孝行獎」得主中，共有一六一位得獎者受獎時未滿廿四歲，其中年紀最小的得獎者年七歲，得獎事由為獨力照顧八十二歲的外曾祖母，十三歲再次獲獎，因其過去六年中仍盡心照顧失能長輩。

照顧失能長輩 只能提早長大

家庭照顧者關懷總會（家總）秘書長陳景寧表示，參考各國數據，十八歲以下照顧者約占百分之二至六，如以去年全國十八歲以下人口三七○萬人計算，百分之二保守推估，全國至少有七萬名未成年照顧者，為照顧失能長輩，被迫提早長大。

陳景寧表示，眾多未成年照顧者獨立照顧家中長者，自己都還是小孩、青少年，就需盡孝，在身邊沒有可以求助的大人的情況下，身心壓力沉重，無處抒發，內心苦悶，卻常無人陪伴。在面對青春期的茫然時，自己跌跌撞撞，恐有心理創傷，人格發展深受影響。

「內政部應停止辦理全國孝行獎」陳景寧說，此獎項為一次性獎金，無助長遠生涯發展，且禁錮未成年照顧者，傳播年輕照顧者犧牲奉獻特質，合理年輕照顧者的存在，理應取消此項獎項。

陳景寧強調，十八歲以下「未成年照顧者」缺乏為自己表意的能力，政府不可以「孝順」二字為由，禁錮眾多未滿十八歲的照顧者的身心發展，理應積極效仿日本兒童家庭廳所推動的「如何與孩子對話」政策，整合跨部門資源，打造紮實穩固的社安網，接住每一個需要關懷的孩子。

推動友伴大人 強化支持措施

為此，家總、台北市基督教勵友中心昨公布「守護未成年照顧者陪跑計畫」，透過「友伴大人」關懷陪伴、「探索幣」資助孩子探索世界，以及參與「線上同儕團體」與其他同為照顧者的孩子建立互助關係，以減輕眾多未成年照顧者的身心壓力，讓家庭重擔不再重壓在他們身上，藉此遠離孤立與焦慮感。

立委林月琴表示，樂見行政院推出「強化青（少）年照顧者支持措施」，但應加強宣傳，鼓勵青年朋友使用長照或資源中心的資源，讓長輩獲得照顧，不是由未成年照顧者扛責。

陳景寧表示，只要符合「正在照顧失能、失智、身心障礙家人」及「因長照責任感到壓力」等兩個條件的兒少，即可洽詢家庭照顧者專線0800-507272，將由專人協助，親友師長也可多多利用，共同守護未成年照顧者。

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