竹、苗、投水情低迷 日月潭乾到「大鳥吃小蟲」

旱象持續，南投日月潭水近期蓄水率約六成，不僅「九蛙」全都露，連「神祕黑洞」溢流井本體也全顯現；竹苗水情也不佳，苗栗明德水庫蓄水率跌破三成，四月起灌區「供四停四」，竹市盤點水源，每天可支援自來水公司約六十五萬公升載水量，強化抗旱。

日月潭水庫水情低迷，有民眾用空拍機俯拍潭區最新景象，分別在「九蛙疊像」及「神秘黑洞」拍到「巨魚擱淺張口吞九蛙」、「大鳥吃小蟲」旱象奇觀。

管理日月潭水庫的台電表示，春耕插秧需水高峰已過，三月下旬起下游農水需求減少，可望減輕供水壓力，目前每天進水與出水量朝「入出平衡」邁進，盡量調度維持六成蓄水率。

至於苗栗縣明德水庫蓄水率跌破三成，目前僅二成七，水情不樂觀。農水署苗栗管理處指出，明德水庫灌區將自四月一日上午九時起實施「間歇性灌溉供水」，灌區涵蓋頭屋、造橋、後龍三鄉鎮，每供水四天、停水四天，農民不得擅自啟閉水門，違者依法辦理。

後龍鎮吳姓農友說，根據氣象預報這幾天鋒面通過會有明顯降雨，希望能幫水庫「解渴」，但他也憂心旱象若持續下去，一期稻作可能就要放棄了，因為電費很貴，自行以水井抽水灌溉的成本會增加很多，到最後根本是賠本。

新竹地區水情燈號在三月十二日轉為黃燈，市長高虹安說，除了停止非必要澆灌與清洗等作業、鼓勵高用水產業自主節水等，市府已整備抗旱水井十處、抗旱水塔約兩百座及水車十二輛，可支援自來水公司載水。

科學園區廠商目前已自主節水約百分之七，並配合政府實施夜間減壓供水措施，廠商認為園區用水不能中斷，希望供水穩定。