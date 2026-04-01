育兒家長減工時 托盟挺「蔣萬安路線」

為減輕家長育兒負擔，台北市政府日前推出「育兒家長減少工時」政策，中央則是本月中放寬外籍家庭幫傭。托育及就業政策催生聯盟昨表態支持「蔣萬安路線」，但建議應依企業規模設定不同補助金額上限，並發給「職代員工津貼」，至於鬆綁外傭政策只會惡化過勞職場環境。

托盟召集人王兆慶說，減少工時、放寬外傭這兩項政策，本質上都是要解決育兒家庭「時間貧窮」問題，卻是兩種完全相反的模式，北市長蔣萬安是「創造友善職場，鬆綁家長時間」，賴清德總統則「維持高壓職場，依賴外籍幫傭」。

托盟認為，高工時才是迫切需要改革的痛點，北市府政策實質讓家長能多出一小時餘裕，兼顧工作與育兒，是突破台灣過勞職場價值的宣告，值得嘉許，但也必須大幅修正、甚至砍掉重練，才能真正嘉惠育兒家長。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋說，高工時是生育率低的原因之一，政府想效法新加坡大開外籍幫傭，但二○二三年新加坡受僱者平均年總工時二二六七小時，是亞洲國家最高，多出台灣二四七小時，「仿效長工時國家的幫傭政策，就是台灣要走的方向嗎」？

楊書瑋批評，放寬外籍幫傭不但解決不了問題，更可能惡化台灣的過勞、高工時處境。成功的育兒政策改革，應是牽動勞動體制的改革，而不是讓照顧責任回歸家庭承擔。

婦女新知基金會政策部主任李盈學也說，賴總統說放寬外籍幫傭可釋放女性勞動力，但這說法已被推翻，往後可能是不夠有錢的人繼續在職場蠟燭兩頭燒、男性有藉口逃避家務分工，有聘外傭的高所得勞工也可能被要求繼續加班。李強調，解決長工時、職場文化問題，才能讓全民都能享受工作與家庭的平衡。

至於北市減少工時政策，王兆慶建議，應根據企業員工規模、或企業統計出來的員工需求人員，分別設定不同的補助金額上限。

為解決單身勞工不公平感，王兆慶說，可引入日本「職代員工津貼」制度，除代班同仁有津貼，政府還會額外獎勵雇主費用，引導職場形成互助氛圍。