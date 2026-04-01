讚北市托育新政 專家：不婚、晚婚仍待解

面對少子化海嘯，台北市長蔣萬安昨宣布五項托育新政，專家認為，托育加碼政策是良好開端，但也提醒要解決基層教保人力荒，並提出政策解決「不婚、晚婚」的結構性問題，否則補助恐治標不治本，難喚回生養信心。

「有據點沒老師，才是最嚴峻的挑戰。」北市學前及國中小教育協會理事長陳婉貞說，政府擴充硬體量能時，須正視幼教現場的崩壞。目前社會對教保員尊重度下降，加上職場環境壓力大，新鮮人不願入行、在職者加速流失，師資結構嚴重高齡化。

陳婉貞建議，薪資結構調整應由政府主導，提升基層老師待遇留才；親師關係重塑則由制度引導家長分擔教養責任，例如生活自理訓練，而非全推給老師，讓幼教現場淪為服務業。

針對「校校有公托」政策，新手媽媽、台北市議員黃瀞瑩說，雖然家長對補助加碼有感，但「區域不均」仍是問題，目前托育需求高度集中於特定住宅區或辦公商圈，熱門據點一籤難求。市府在盤點閒置教室轉公托時，不應僅追求數字增長，更應針對「區域特性」進行差異化設置，確保每年新增的額度能跟上新生兒分布，才能讓「校校有公托」避免淪為口號。

台灣大學社會系教授薛承泰分析，補助政策確實能減輕新手父母的經濟壓力，達到「止跌」效果，但若要「回升」生育率，現行政策仍顯不足。北市去年生育率大幅下滑，核心問題在於不婚族群增加，晚婚又導致難生或無力負擔第二胎。他建議應將戰略高度提升至「鼓勵早婚」與「人工生殖補助」，建立從結婚、成家到育兒的完整支持鏈。