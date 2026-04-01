育兒友善5新政 北市推第二胎起送托免錢

台北市長蔣萬安昨天宣布五項「育兒友善新政」，包括今年七月起調升「友善托育補助」，更率全國之先推出「第二胎公托及準公托全面免費」政策，減輕育兒家庭負擔，預計全市有七成送托家庭、約八萬五千名嬰幼兒受惠。

蔣萬安表示，去年全台新生兒人數跌破十一萬，少子化衝擊已是國安問題。經濟負擔是現代年輕夫妻不敢生養的主因，北市府團隊秉持「增量、減價、加喘息」三大核心原則，從降低經濟成本到增加托育便利性，讓新婚夫妻「敢生、能養、有後援」。

本次政策最大亮點在於補助額度有感提升。蔣萬安說，今年七月起，送托準公共化托嬰中心或居家托育人員（保母）的補助，將從現行五千元調升至八千元，自付額差距從四千元大幅縮減至一千元，讓家長在選擇托育型態時更具彈性，預計每年可為家庭省下三萬六千元。

此外，為鼓勵生育第二胎，北市府推出全國首創福利，凡生養第二胎以上的家庭，不論送托公托、小家園或準公共化機構，費用由市府全額負擔，實現「第二胎送托免錢」的承諾。

至於「校校有公托」，市府已完成盤點，今年到年底預計新增十六處公托據點，增加六二○個名額。蔣說，上任至今北市總收托人數已從一七一二人增加至二六二八人，成長率高達百分之五十三點五，未來將持續活化閒置空間，確保「有孩子就有位子」。

針對臨時托育需求，北市府臨托據點從蔣萬安上任之初的四處，今年九月前將大幅擴增至四十五處，成長十倍多；九月起更將針對六個月至未滿一歲的新生兒發放「八小時電子免費臨托券」，價值約一千六百元。

蔣萬安還表示，未來將補助呼吸道融合病毒（ＲＳＶ）疫苗。凡設籍北市的中低收入戶孕婦，及符合第二類醫療補助資格的一歲以下，或未滿二歲重症高風險嬰兒，至北市聯醫施打疫苗將享全額補助。