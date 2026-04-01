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提升兒童幸福感 學者：政府應投資家庭關係

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
學者建議政府投資家庭關係，正視親子互動品質，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
學者建議政府投資家庭關係，正視親子互動品質，圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

面對兒童幸福感調查結果，許多家長大嘆當父母不容易，不只要有錢、有時間陪伴，最重要的是還要當個快樂的父母。學者建議政府投資家庭關係，正視親子互動品質。

台灣師範大學副校長陳學志表示，當父母雖然不像某些專業需要證照，但其實更需要學習，包括如何控制情緒、如何與孩子共度高品質時光等，將更有助孩子健康成長、有益親子關係。

陳學志表示，孩子真正的幸福，來自父母先安頓好自己的情緒與生活節奏，並願意用心陪伴孩子。優質陪伴不只是待在孩子身邊，更是放下手機、暫時擱下工作與外界壓力，用全然的開心、耐心與愛心去面對孩子，每天願意花一點時間、真心和孩子相處，這就是幸福的開端。

親子關係也依靠友善政策支持。台師大學幼家系教授張鑑如表示，政府過去偏重津貼發放，未來應更積極「投資家庭關係」，正視家長心理健康與親子互動品質。她建議，定期補助親子共遊、共餐，推動家庭卡或仿照瑞士有親子交通優惠等，都可降低父母帶孩子出遊的經濟負擔。

教養方面，張鑑如建議，可運用數位工具，提供情境式教養影片與精準育兒支持，並針對高壓家庭提供預防性訪視與服務。同時，現行心理健康支持方案也可增設育兒專項諮詢，並升級喘息服務與托育資源。

目前許多親子館多以六歲以下幼兒為主，較大孩子與家長可共同活動的空間明顯不足。張鑑如建議政府規畫多元場域，設計更多適合學齡兒童家庭使用的親子空間。

親子 陳學志

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