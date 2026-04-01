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有錢買不到！台灣兒童「高幸福感」 來自快樂父母

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
台師大「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」（KIT）今天公布「台灣兒童幸福感調查」結果，顯示兒童成長階段有快樂的父母，才有幸福孩子。師大副校長陳學志（中）在記者會上和與會貴賓合影。記者潘俊宏／攝影
台師大「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」（KIT）今天公布「台灣兒童幸福感調查」結果，顯示兒童成長階段有快樂的父母，才有幸福孩子。師大副校長陳學志（中）在記者會上和與會貴賓合影。記者潘俊宏／攝影

兒童節將至，孩子過得幸福嗎？台灣師範大學昨公布兒童幸福感調查結果，國小五年級學童整體主觀幸福感平均達八點一九分，顯示多數兒童對生活感到幸福滿意，但仍有約一成的孩子承受著壓力與辛苦，需要被重視。

國科會補助台師大學執行「台灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」（ＫＩＴ）。計畫主持人、台師大幼兒與家庭科學學系教授張鑑如表示，團隊透過資料庫，針對二○一三年四月一日至二○一四年三月卅一日間出生的幼兒，從孩子三歲時開始追蹤，這次呈現三歲、五歲、小一、小三、小五年級調查資料，累積有效樣本二五二六人。

結果顯示，台灣兒童整體幸福感平均為八點一九分，屬中高程度，但仍有約一成孩子幸福感偏低，落在六分以下，代表每十名孩子中，就有一人處於相對弱勢狀態，需要家庭、學校與政策支持。

家庭社經地位 與幸福感無關

進一步分析影響幸福感因素，家庭社經地位（如收入、父母學歷）與兒童幸福感並無顯著關聯，顛覆一般「有錢比較幸福」的直覺。相較之下，真正關鍵的是家庭互動與生活經驗，包括父母情緒狀態、親子互動品質、生活環境多樣性、人際關係與運動習慣等。其中，「父母情緒」影響最為顯著，父母愈快樂，孩子幸福感愈高，且此關聯從幼兒時期一路延續至國小階段。

此外，親子互動、生活經驗也扮演重要角色。張鑑如說，不論是共餐聊天、陪伴遊戲，或帶孩子到公園、圖書館、社區走走，這些日常互動都與較高幸福感呈正相關。

讓孩子使用3C 不會變快樂

值得注意的是，３Ｃ產品使用時間與幸福感多呈負相關。本次調查顯示，孩子並不會因使用電子產品而更快樂。相對而言，規律運動則與幸福感呈正相關，但實際參與比率卻隨年齡下降，顯示學習壓力可能擠壓孩子活動時間。

衛福部次長呂建德表示，政府將成立兒童青少年與家庭支持署，將提出更多元的家庭支持政策。

台灣兒童幸福感 製表／生活文教中心
台灣兒童幸福感 製表／生活文教中心

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